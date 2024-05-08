Государство планирует ограничить использование крепостной книги(4)
Министр юстиции Мадис Тимпсон (Партия реформ) направил на круг согласования проект, который ограничивает данные, видимые в регистре недвижимости.
По сообщению министерства, необходимость изменений вызвана беспокойством людей по поводу того, что через крепостную книгу слишком легко найти место жительства.
„Если человек владеет только одним недвижимым имуществом, то, скорее всего, оно и является местом его жительства, и любопытный или имеющие недобрые намерения человек легко сможет его найти. Конечно, скрыть все данные от злоумышленников невозможно, но мы можем сузить возможности подачи запроса“, — пояснил Тимпсон.
Согласно изменению, обычный пользователь больше не сможет совершать в крепостной книге запросы по имени и личному коду физического лица. Публичный режим крепостной книги сохранится, и данные о владельце можно будет получить на так называемой пообъектной основе, т.е. путем поиска по адресу, кадастровому номеру или номеру регистровой части.
Закон предусматривает исключение для журналистов, представителей государственного сектора и других лиц, которым необходимы данные из крепостной книги для выполнения общественно-правовых обязанностей или обязательств. Они смогут продолжать пользоваться поиском по имени и личному коду человека.
По словам министра юстиции, в последнее время тема становится все более актуальной, и граждане все чаще обращаются по этому поводу в министерство и в Инспекцию по защите данных.
Так, в конце марта мы писали, как проживающая в Тарту Сире Кулла совершала в крепостной книге массовые запросы о владельцах объектов недвижимости.
Также министерство получило сообщения от должностных лиц (полицейского, прокурора, судьи) о том, что к ним в дом приходили люди и угрожали или иным образом беспокоили должностное лицо из-за разногласий при исполнении ими своих обязанностей.
„Объединение судей и Департамент полиции и погранохраны указали на конкретный случай, когда место жительства их служащего было установлено через крепостную книгу и его дому был причинен ущерб“, — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
„Дом является частным и неприкосновенным. Нельзя, чтобы каждый имел возможность туда заглянуть“, — добавил Тимпсон. Он признал, что в настоящее время на основе общедоступных данных можно составить профиль человека и существенно нарушить его частную жизнь. „Кроме того, подобное профилирование имеет и более широко связано с безопасностью, что также не следует недооценивать“, — сказал министр.
Предусмотренные в законопроекте ограничения не касаются поиска информации о юридических лицах в электронном регистре недвижимости, поскольку в их случае не происходит вмешательства в частную жизнь.
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