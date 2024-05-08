ПРОГНОЗ | Эстонию ожидают ночные заморозки, возможен снег
Сегодня столбик термометра не поднимется выше 10 градусов, а северный ветер усилит ощущение холода.
В среду (8.05) от северных районов Скандинавии до Балтийского моря протянется область высокого давления, под боком которой на западе и востоке расположатся области низкого давления. На восточном краю Эстонии местами пройдет небольшой снег и мокрый снег, на островах дождь. Ветер умеренно сильный, дует преимущественно с севера, на островах с востока. Температура воздуха ночью -1..+1°С, на побережье до +5°С, днем 4..9°С.
В ночь на четверг осадков не ожидается, облачность малая и переменная. В начале ночи ветер переменных направлений 1-7 м/с, после полуночи на материке западный, на островах южный 3-8, на побережье порывами 11 м/с.
По словам синоптика Кайро Кийтсака, самые сильные ночные холода на этой неделе наступят в ночь на четверг. Температура воздуха может опуститься до -2..-5 градусов и до -3..-8 градусов на высоте нескольких сантиметров над землей.
В четверг (9.05) область высокого давления переместится через Эстонию на Латвию и Литву. Погода будет ясной, без осадков. Ветер во внутренних районах ночью слабый, на побережье умеренный, в Вирумаа западный, северо-западный, на островах юго-восточный, днем западный и юго-западный ветер усилится. Температура воздуха ночью -1..-4°С, на побережье до +4°С, днем 6..11°С.
Таллинн
Погода солнечная, небольшая облачность. Осадков не предвидится. Температура воздуха до 6 градусов. Ветер преимущественно северо-восточный до 4 м/с.
Тарту
В Тарту солнечно, без осадков. Температура воздуха до 8 градусов. Ветер северо-восточный и северный, скоростью до 6 м/с.
Йыхви
В Йыхви до 4 градусов тепла. Погода будет преимущественно солнечной, но во второй половине дня ожидается небольшой снег. Ветер северо-восточный и северный, скоростью до 7 м/с.
Курессааре
Погода в Курессааре облачная, без осадков. Столбик термометра поднимется до 7 градусов. Ветер переменных направлений, скоростью до 3 м/с.
Хаапсалу
В Хаапсалу переменная облачность. Температура воздуха до 7 градусов. Ветер северо-восточный и восточный, скоростью до 4 м/с.
Выру
Погода в Выру солнечная, температура воздуха поднимется до 9 градусов. Ветер переменных направлений, скоростью до 6 м/с. Осадков не ожидается.
Пярну
В Пярну облачно, без осадков. Утром и вечером возможно солнце, до 9 градусов тепла. Ветер преимущественно северо-восточный до 4 м/с.
Таллиннский аэропорт
В аэропорту ожидается сухая и солнечная погода. Температура воздуха поднимется до 8 градусов, ветер северо-восточный и северный, скоростью 12 м/с.
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Отсутствуют.
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