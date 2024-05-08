ГРАФИКИ | Люди недовольны работой правительства и Каи Каллас, хотя реформисты и обогнали EKRE

Последние совокупные результаты отражают период опроса с 8 апреля по 6 мая. Всего было опрошено 4003 гражданина Эстонской Республики избирательного возраста.

За неделю поддержка ни одной из партий существенно не увеличилась и не уменьшилась. Isamaa прочно закрепилась на лидирующей позиции, а разница с занявшей второе место Партией реформ составляет 9,3 процентных пункта. Разница между EKRE, расположившейся на третьем месте, и Партией реформ, расположившейся на втором, составляет 0,4 процентных пункта. Хотя Партия реформ поднялась на второе место в рейтинговой таблице, опередив EKRE, поддержка этих двух партий продолжает оставаться практически одинаковой.

За тройкой лидеров следуют СДПЭ (14,7%), Центристская партия (10,6%) и Eesti 200 (5%). Коалиционные партии поддерживают 38,1% респондентов, оппозиционные – 56,3%.

Раз в месяц, помимо партийных предпочтений, респондентов спрашивают их мнение о деятельности правительства и премьер-министра. По последним результатам, 29% респондентов считают, что правительство выполняет свою работу очень хорошо или скорее хорошо; 66% респондентов считают, что правительство выполняет свою работу скорее плохо или очень плохо; 23% респондентов одобряют, но 67% респондентов не одобряют то, как Кая Каллас справляется со своей работой на посту премьер-министра.

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