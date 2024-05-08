Микроавтобус врезался в трактор, пьяный самокатчик попал под машину: что произошло на дорогах за сутки

Вчера в 09:23 произошла авария на 17 км Таллиннской окружной дороги, где 23-летний мужчина на микроавтобусе Citreon Jumper врезался сзади в двигавшийся в том же направлении трактор Valtra, которым управлял 56-летний мужчина. Водителя микроавтобуса доставили в больницу.

Вчера в 12:12 произошла авария возле Пярна, 9 в деревне Вазалемма в волости Ляэне-Харью в Харьюмаа, где 58-летний мужчина упал с велосипеда. Его доставили в больницу.

В 16:05 произошла авария возле железнодорожного переезда Нурси в деревне Сымерпалу в Вырумаа, где 55-летний мужчина на тракторе съехал с дороги. Водителя трактора доставили в больницу.

В 16:58 произошла авария на перекрестке Энергия и Кересе в Нарве, где 68-летний мужчина на легковом автомобиле Škoda Octavia столкнулся с пересекавшим перекресток на красный свет 58-летним мужчиной на самокате с признаками опьянения. Самокатчика доставили в больницу.

В 17:47 произошла авария возле Сыпрузе, 253 в Таллинне, где 20-летняя женщина ехала на электросамокате Bolt и упала. Пострадавшую доставили в больницу.

В 19:36 произошла авария возле Фильми, 6b в Таллинне, где 20-летняя женщина на электросамокате Bolt врезалась в столб и упала. Пострадавшую доставили в больницу.

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