Департаменты предупреждают: издание, рекламирующее чудодейственные свойства товаров, вводит потребителей в заблуждение

„В полученных нами обращениях потребители обеспокоены тем, что подобные публикации могут вводить в заблуждение, прежде всего пожилых людей, побуждая их использовать упомянутые в публикациях товары вместо того, чтобы обратиться за консультацией к врачу для решения своих проблем со здоровьем. Мы открыли надзорное делопроизводство в соответствии с Законом о рекламе в отношении этих изданий, поскольку Законом запрещено приписывать пищевым добавкам какие-либо лечебные свойства“, - пояснила Хелен Рохтла, руководитель отдела информационного общества TTJA. В издании представлены товары, продающиеся на сайте wellmed.club.

„Требования к маркировке пищевых добавок распространяются как на информацию, размещенную на торговой упаковке, так и при продаже последних в интернет-магазинах. Если утверждение, которое желают разместить на упаковке или в сопроводительной информации к пищевой добавке, не имеет научного обоснования и подтверждения, размещать его на этикетке запрещено. Для размещения новых утверждений касательно свойств продукта необходимо подавать заявление в Европейскую комиссию“, - добавила Бригитте Сальмус, старший специалист отдела продуктов питания PTA.

Советы потребителям от TTJA и PTA:

1. Проверьте, кто является предпринимателем и имеются ли его контактные данные;

2. Всегда критически относитесь к предложениям, обещающим, что один продукт или товар в одночасье решит все ваши проблемы со здоровьем. Как правило, в таких случаях речь идет о мошенничестве и обмане;

3. Критически относитесь и к предложениям, содержащим отзывы иностранных потребителей о продукте. Практика показывает, что люди, которых цитируют в рекламе, как правило, даже не существуют, а отзывы написаны самим предпринимателем;