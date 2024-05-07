С 7 по 9 мая в районах Синимяэ и Сиргала можно будет услышать взрывы. Почему?

„В этот период там можно будет увидеть больше спецтехники и услышать больше взрывов, чем обычно. Если и вы обнаружили подозрительный предмет, например, в лесу, водоеме или на чердаке дедушки, не трогайте его, а сразу позвоните по номеру 112 и действуйте согласно указаниям спасателя! Напоминаем, что за добровольную сдачу взрывоопасного предмета не нужно бояться наказания. Только ни в коем случае не начинайте его перевозить самостоятельно!“ - сказано в посте.