07.05.2024, 20:58
С 7 по 9 мая в районах Синимяэ и Сиргала можно будет услышать взрывы. Почему?(7)
ФОТО: | Delfi Meedia
Спасательный департамент Эстонии сообщил на своей официаллной странице в Facebook, что взрывные устройства военного времени с 7 по 9 мая в районах Синимяэ и Сиргала.
„В этот период там можно будет увидеть больше спецтехники и услышать больше взрывов, чем обычно. Если и вы обнаружили подозрительный предмет, например, в лесу, водоеме или на чердаке дедушки, не трогайте его, а сразу позвоните по номеру 112 и действуйте согласно указаниям спасателя! Напоминаем, что за добровольную сдачу взрывоопасного предмета не нужно бояться наказания. Только ни в коем случае не начинайте его перевозить самостоятельно!“ - сказано в посте.
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