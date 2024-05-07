Новости Эстонии
07.05.2024, 17:59

Движение трамваев третьего и четвертого маршрутов восстановлено

 
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
ФОТО: Marite Koppel | Delfi Meedia

Во вторник на кольце Вана-Лыуна в Таллинне с рельсов съехал трамвай, в связи с чем было временно приостановлено движение трамваев номер 3 и 4, пишет rus.err.ee.

В 17:50 предприятие TLT сообщило, что трамвайное движение восстановлено. График движения будет восстановлен в течение 1-1,5 часа.

Как ранее сообщалось, в Таллинне было временно приостановлено движение трамваев третьего и четвертого маршрутов.

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