07.05.2024, 17:59
Движение трамваев третьего и четвертого маршрутов восстановлено
ФОТО: | Delfi Meedia
Во вторник на кольце Вана-Лыуна в Таллинне с рельсов съехал трамвай, в связи с чем было временно приостановлено движение трамваев номер 3 и 4, пишет rus.err.ee.
В 17:50 предприятие TLT сообщило, что трамвайное движение восстановлено. График движения будет восстановлен в течение 1-1,5 часа.
Как ранее сообщалось, в Таллинне было временно приостановлено движение трамваев третьего и четвертого маршрутов.
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