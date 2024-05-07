Таллинн больше не самый богатый город стран Балтии(1)
"Вильнюсский округ стал самым богатым регионом в странах Балтии", – сообщает экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас, опираясь на данные по ВВП за 2022 год. По его словам, еще недавно впереди был Таллинн, но сейчас Вильнюсский регион опередил его, пишет Delfi.lt.
"Долгое время самым богатым в странах Балтии был Таллиннский регион, но в 2022 году Вильнюс обошел Таллинн. Впечатляющий скачок Вильнюса, если иметь в виду, что в 2014 году Таллиннский регион был на 22%, а в 2004 г. – на 40% богаче Вильнюсского. Интересно и то, что в 2022 году номинальный ВВП Вильнюса на одного жителя был таким, как средний показатель по ЕС, поэтому, чтобы увидеть, как живут среднестатистические европейцы, достаточно приехать в Вильнюс", – писал экономист в Facebook.
По словам Маурицаса, Каунас нагоняет Ригу.
"В 2015 г. отрыв между Вильнюсом и Каунасом составлял 30%, а в 2022 г. – всего 19%. Большая часть других регионов Литвы тоже демонстрировала быстрый рост, однако отрыв между Вильнюсом и другими регионами Литвы остается большим. Относительно небольшой удельный вес других регионов Литвы объясняет, почему в Эстонии, которая по сути является страной одного города, ВВП на одного жителя выше, чем в Литве.
В 2022 г. ВВП в Эстонии на одного жителя составлял 76% среднего по ЕС, а Литвы – 67%, несмотря на то, что ВВП в Вильнюсском регионе составлял 100% среднего в ЕС, а Таллинна – 99%", – сравнивал Маурицас.
Самым бедным регионом в странах Балтии остается Латгалия (Латвия).
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