Таллинн больше не самый богатый город стран Балтии

"Долгое время самым богатым в странах Балтии был Таллиннский регион, но в 2022 году Вильнюс обошел Таллинн. Впечатляющий скачок Вильнюса, если иметь в виду, что в 2014 году Таллиннский регион был на 22%, а в 2004 г. – на 40% богаче Вильнюсского. Интересно и то, что в 2022 году номинальный ВВП Вильнюса на одного жителя был таким, как средний показатель по ЕС, поэтому, чтобы увидеть, как живут среднестатистические европейцы, достаточно приехать в Вильнюс", – писал экономист в Facebook.

По словам Маурицаса, Каунас нагоняет Ригу.

"В 2015 г. отрыв между Вильнюсом и Каунасом составлял 30%, а в 2022 г. – всего 19%. Большая часть других регионов Литвы тоже демонстрировала быстрый рост, однако отрыв между Вильнюсом и другими регионами Литвы остается большим. Относительно небольшой удельный вес других регионов Литвы объясняет, почему в Эстонии, которая по сути является страной одного города, ВВП на одного жителя выше, чем в Литве.

В 2022 г. ВВП в Эстонии на одного жителя составлял 76% среднего по ЕС, а Литвы – 67%, несмотря на то, что ВВП в Вильнюсском регионе составлял 100% среднего в ЕС, а Таллинна – 99%", – сравнивал Маурицас.

Самым бедным регионом в странах Балтии остается Латгалия (Латвия).

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.