Синоптик Кайро Кийтсак: на подходе самая морозная ночь этой недели

„Температура воздуха может опуститься до -2...-5 градусов и -3...-8 градусов на высоте нескольких сантиметров на поверхности почвы“, - предупреждает синоптик. Согласно определениям, сильные заморозки на уровне поверхности почвы - это -2...-4°C, а очень сильные заморозки - ниже -4°C.

Кийтсак и раньше писал, что нам следует ожидать ночных заморозков. Он указывает, что прогноз температуры на поверхности почвы согласно моделированию выглядит следующим образом:

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.