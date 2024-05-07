ОЭСР рекомендует Эстонии увеличить налоговые поступления. Эффективным решением может стать налог на недвижимость

„Наша четкая цель - привести в порядок государственные финансы и начать сокращение дефицита. Одним из ключевых факторов в этом вопросе является пересмотр расходов и бюджета. Что касается налогов, то в настоящее время мы уделяем основное внимание введению налога на транспортные средства, необходимость которого признает и ОЭСР“, - сказал министр финансов Март Вырклаэв.

Налог на недвижимость в Эстонии пока не обсуждался, хотя по оценке ОЭСР он мог бы стать эффективным источником дохода. „В настоящее время мы предоставляем местным самоуправлениям большую свободу решений в отношении ставок земельного налога“, - добавил Вырклаэв.

ОЭСР поддерживает введение налога на сладкие напитки

В системе здравоохранения, по утверждению ОЭСР, необходимо решить проблему нового поколения медицинских работников и договориться о долгосрочном финансировании. Расходы растут из-за старения населения, но также необходимо инвестировать в общие услуги здравоохранения и ускорить доступ к медицинской помощи. Кроме того, необходимо повысить эффективность здравоохранения, например, увеличить финансирование, основанное на результатах деятельности, и усилить конкуренцию на фармацевтическом рынке. Поскольку более половины взрослых людей в Эстонии имеют избыточный вес, ОЭСР поддерживает налогообложение сладких напитков и рекомендует расширить систему налогообложения нездоровой пищи.

„Наш уровень самофинансирования в сфере здравоохранения исключительно высок - он превышает как рекомендуемый ОЭСР предел, так и средний уровень, - и, к сожалению, это ставит нас в невыгодное положение при сравнении с другими странами, - сказала министр здоровья Рийна Сиккут. - Нам необходимо снизить уровень оплаты, которую людям приходится брать на себя, и именно поэтому мы должны увеличить финансирование здравоохранения со стороны государства. Это особенно актуально, поскольку у Кассы здоровья растет дефицит бюджета, а нынешняя система налогообложения в здравоохранении больше не является стабильной“, - сказала Сиккут.