ОЭСР рекомендует Эстонии увеличить налоговые поступления. Эффективным решением может стать налог на недвижимость(9)
„Наша четкая цель - привести в порядок государственные финансы и начать сокращение дефицита. Одним из ключевых факторов в этом вопросе является пересмотр расходов и бюджета. Что касается налогов, то в настоящее время мы уделяем основное внимание введению налога на транспортные средства, необходимость которого признает и ОЭСР“, - сказал министр финансов Март Вырклаэв.
Налог на недвижимость в Эстонии пока не обсуждался, хотя по оценке ОЭСР он мог бы стать эффективным источником дохода. „В настоящее время мы предоставляем местным самоуправлениям большую свободу решений в отношении ставок земельного налога“, - добавил Вырклаэв.
ОЭСР поддерживает введение налога на сладкие напитки
В системе здравоохранения, по утверждению ОЭСР, необходимо решить проблему нового поколения медицинских работников и договориться о долгосрочном финансировании. Расходы растут из-за старения населения, но также необходимо инвестировать в общие услуги здравоохранения и ускорить доступ к медицинской помощи. Кроме того, необходимо повысить эффективность здравоохранения, например, увеличить финансирование, основанное на результатах деятельности, и усилить конкуренцию на фармацевтическом рынке. Поскольку более половины взрослых людей в Эстонии имеют избыточный вес, ОЭСР поддерживает налогообложение сладких напитков и рекомендует расширить систему налогообложения нездоровой пищи.
„Наш уровень самофинансирования в сфере здравоохранения исключительно высок - он превышает как рекомендуемый ОЭСР предел, так и средний уровень, - и, к сожалению, это ставит нас в невыгодное положение при сравнении с другими странами, - сказала министр здоровья Рийна Сиккут. - Нам необходимо снизить уровень оплаты, которую людям приходится брать на себя, и именно поэтому мы должны увеличить финансирование здравоохранения со стороны государства. Это особенно актуально, поскольку у Кассы здоровья растет дефицит бюджета, а нынешняя система налогообложения в здравоохранении больше не является стабильной“, - сказала Сиккут.
Министр здоровья также добавила, что важно увеличить количество граждан Эстонии, имеющих медицинское страхование, как это рекомендует ОЭСР. „Универсальное медицинское страхование позволит нам с относительно небольшими затратами предотвратить более серьезные проблемы со здоровьем в будущем и обеспечить доступ к медицинской помощи для каждого жителя Эстонии“, - добавила Сиккут.
Компании не успевают за цифровыми технологиями
„Я согласен с ОЭСР в том, что необходимо уделять больше внимания повышению конкурентоспособности и производительности экономики. В том числе, например, с помощью активных мер на рынке труда, чтобы умело реагировать на потребности рынка труда. На производительность положительно повлияет и содействие зеленому переходу и цифровизации, которые являются нашими приоритетами“, - сказал Вырклаэв. По словам министра финансов, в докладе ОЭСР также отмечается тревожная тенденция, согласно которой компании не успевают за процессом внедрения цифровых технологий. „Для того чтобы использовать весь потенциал дигитализации, нам явно необходимо ускорить процессы - и на это выделены немалые средства ЕС“.
Министр финансов добавил, что инвестиции в чистую энергетику, которые правительство ускорило при поддержке, в том числе, фондов ЕС, также повысят нашу энергетическую независимость и безопасность.
По словам Вырклаэва, вместе с тем он видит явную необходимость в расширении инноваций за счет партнерства между государственным и частным секторами. „Так мы сможем делать больше и лучше, и как страна мы от этого только выиграем“, - сказал министр финансов.
ОЭСР представила свой новый доклад о состоянии экономики Эстонии с политическими рекомендациями во вторник в Таллинне. В докладе оценивается экономическая и бюджетная ситуация в Эстонии, производительность труда и проблемы, связанные с изменением климата, а также на этот раз более пристальное внимание уделяется финансированию здравоохранения. С материалами ОЭСР можно ознакомиться здесь.
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