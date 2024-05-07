ПАМЯТКА | 9 мая в Эстонии: можно ли возлагать цветы к Бронзовому солдату? А участвовать в шествиях?

Можно ли участвовать в публичных собраниях 9 мая?

Полиция не будет регистрировать публичные собрания, если есть основания полагать, что на собрании будет использоваться символика государства-агрессора и будет происходить разжигание вражды.

По словам руководителя Нарвского отделения полиции Индрека Пюви, как и в предыдущие годы, 9 мая полиция будет обеспечивать общественный порядок, чтобы предотвратить совершение нарушений. «Полиция не запрещает чтить память погибших, но запрещена поддержка агрессии. Поэтому запрещены публичные собрания: шествия и другие скопления людей с использованием запрещенной символики или выражением поддержки военных преступлений со стороны России», - сказал Пюви.

Полиция не регистрирует такие публичные собрания, поскольку они могут привести к серьезным правонарушениям и конфликтам. На территории Пыхьяской и Идаской префектур, где подобные собрания происходили в предыдущие годы, распоряжением префекта был дополнительно установлен запрет на публичные собрания. «Разжигающие ненависть публичные собрания запрещены, и мы напоминаем об этом людям, чтобы не возникали стихийные собрания и сопутствующие им нарушения», - отметил Пюви.

Организация запрещенного публичного собрания наказывается денежным штрафом или тюремным заключением сроком до одного года.

Можно ли прийти к Бронзовому солдату с георгиевской лентой, флагом России или СССР?

Использование любой символики агрессора запрещено. Ни 9 мая, ни в другие дни георгиевской ленте, флагам РФ, СССР, непризнанных так называемых „народных республик“, военной форме и другой советской символике не место в нашем публичном пространстве.

Можно ли прийти к солдату с флагом Украины? Можно ли скандировать „Слава Украине“?

Украина является жертвой российской агрессии, и символы Украины, в том числе флаг, в Эстонии не запрещены. Эстония делами и мыслями поддерживает Украину, и выражать свою поддержку не запрещено.

Можно ли быть в военной форме?