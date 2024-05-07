ПАМЯТКА | 9 мая в Эстонии: можно ли возлагать цветы к Бронзовому солдату? А участвовать в шествиях?
RusDelfi совместно с Департаментом полиции и погранохраны напоминает, какую символику запрещено использовать в общественном пространстве Эстонии в этом году и как провести 9 мая без нарушений.
Можно ли участвовать в публичных собраниях 9 мая?
Полиция не будет регистрировать публичные собрания, если есть основания полагать, что на собрании будет использоваться символика государства-агрессора и будет происходить разжигание вражды.
По словам руководителя Нарвского отделения полиции Индрека Пюви, как и в предыдущие годы, 9 мая полиция будет обеспечивать общественный порядок, чтобы предотвратить совершение нарушений. «Полиция не запрещает чтить память погибших, но запрещена поддержка агрессии. Поэтому запрещены публичные собрания: шествия и другие скопления людей с использованием запрещенной символики или выражением поддержки военных преступлений со стороны России», - сказал Пюви.
Полиция не регистрирует такие публичные собрания, поскольку они могут привести к серьезным правонарушениям и конфликтам. На территории Пыхьяской и Идаской префектур, где подобные собрания происходили в предыдущие годы, распоряжением префекта был дополнительно установлен запрет на публичные собрания. «Разжигающие ненависть публичные собрания запрещены, и мы напоминаем об этом людям, чтобы не возникали стихийные собрания и сопутствующие им нарушения», - отметил Пюви.
Организация запрещенного публичного собрания наказывается денежным штрафом или тюремным заключением сроком до одного года.
Можно ли прийти к Бронзовому солдату с георгиевской лентой, флагом России или СССР?
Использование любой символики агрессора запрещено. Ни 9 мая, ни в другие дни георгиевской ленте, флагам РФ, СССР, непризнанных так называемых „народных республик“, военной форме и другой советской символике не место в нашем публичном пространстве.
Можно ли прийти к солдату с флагом Украины? Можно ли скандировать „Слава Украине“?
Украина является жертвой российской агрессии, и символы Украины, в том числе флаг, в Эстонии не запрещены. Эстония делами и мыслями поддерживает Украину, и выражать свою поддержку не запрещено.
Можно ли быть в военной форме?
Использование военной формы также запрещено. Запрещены элементы и знаки отличия военных сил РФ. Также запрещено использование формы, ее элементов и знаков отличия советского времени, кроме тех людей, которых являлись участниками Второй мировой войны и носят свои личные награды.
Можно ли слушать советские песни у Военного кладбища?
Включать или исполнять музыку на кладбище запрещено, так как это является выражением настроенности, то есть проведением общественного собрания. Проведение общественных собраний 9 мая запрещено распоряжением полиции. Какие-либо публичные мероприятия, связанные с поминовением погибших во Второй мировой войне, зарегистрированы не были.
Можно ли прийти с фотографией погибшего родственника?
Если человек хочет прийти на военное кладбище с портретом погибшего во Второй мировой войны родственника, то запрещено проводить шествие, так как это будет рассматриваться как несанкционированное собрание. Фото можно положить только на могилу, в других случаях это будет восприниматься как общественное собрание. Также на фото не должно быть символов СССР или других символов, поддерживающих агрессию.
Можно ли возложить цветы к памятнику советским солдатам?
Полиция не запрещает поминать погибших, но делать это нужно с достоинством. Можно возложить цветы и свечи, но на них не должно быть запрещенной символики.
Могу ли я прийти к Бронзовому солдату с друзьями?
Посещение кладбища группой лиц не запрещено, но запрещены общественные собрания, где используется символика агрессора, в том числе символика РФ и СССР. Запрещено общее шествие. Автопробег также рассматривается как запрещенное общественное собрание. Полиция призывает людей не ходить на те акции, связанные с 9 мая, целью которых являются провокации.
Можно ли носить вещи с буквой Z или V?
Если человек хочет прийти к монументу в одежде с логотипом, который похож на запрещенные символы Z или V, то надо учесть, что полицейский или сотрудник охраны может подойти и попросить убрать или скрыть этот логотип. Важно понимать, что запрещена не сама буква, а то, когда при помощи какого-либо символа создается контекст, поддерживающий агрессию. Например, когда символ Z наклеивается на автомобиль по примеру того, как это делается на военной технике страны-агрессора.
С началом полномасштабной войны в Украине многие символы изменили свое значение и используются в целях пропаганды и поддержки действий Российской Федерации. В нашей стране таким символам не место. В Эстонии есть много торговых марок, содержащих букву „z“, но это не означает автоматически разжигание агрессии. Если человек видит в общественном месте символику или логотипы, в отношении которых возникает подозрение, что таким образом кто-то занимается разжиганием розни или поддерживает агрессию, об этом следует на номер 112 сообщить полиции, которая сможет при необходимости проверить информацию.
Как будет реагировать полиция, если заметит людей с враждебной символикой? Будут штрафовать? Увозить в участок?
Полиция реагирует на такие символы быстро и жестко. Представители полиции убирают символ из публичного пространства и начинают производство о проступке по статье § 151(1). Наказание по статье за публичное экспонирование символов, связанных с актом агрессии, геноцида, преступления против личности или военным преступлением предусматривает штраф до 1200 евро или арест.
Полиция реагирует на использование запрещенной символики ежедневно, но 8-9 мая будет делать это особенно решительно. Также сотрудники департамента следят за тем, что происходит в интернете и особенно в социальных сетях, чтобы быстро выявить такие случаи и предотвратить разжигание ненависти.
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