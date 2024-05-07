Суд аннулировал решение Госпрокуратуры: расследование смерти новорожденного нужно продолжить

В январе мы писали, что в Ида-Таллиннской центральной больнице один из близнецов умер через полтора дня после рождения. По данным экспертной комиссии по качеству медицинских услуг, к удушью ребенка привело то, что сотрудники больницы не следили за ребенком с должным усердием.