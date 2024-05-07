07.05.2024, 15:50
Суд аннулировал решение Госпрокуратуры: расследование смерти новорожденного нужно продолжить
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Таллиннский окружной суд считает, что для расследования смерти младенца, умершего четыре с половиной года назад в Ида-Таллиннской центральной больнице, нужно заслушать находившихся в той же палате пациентов, акушерок и педиатра, пишет Eesti Ekspress.
В январе мы писали, что в Ида-Таллиннской центральной больнице один из близнецов умер через полтора дня после рождения. По данным экспертной комиссии по качеству медицинских услуг, к удушью ребенка привело то, что сотрудники больницы не следили за ребенком с должным усердием.