ЧП и криминал
07.05.2024, 15:50

Суд аннулировал решение Госпрокуратуры: расследование смерти новорожденного нужно продолжить

 
ФОТО: Photobac | Shutterstock

Таллиннский окружной суд считает, что для расследования смерти младенца, умершего четыре с половиной года назад в Ида-Таллиннской центральной больнице, нужно заслушать находившихся в той же палате пациентов, акушерок и педиатра, пишет Eesti Ekspress.

В январе мы писали, что в Ида-Таллиннской центральной больнице один из близнецов умер через полтора дня после рождения. По данным экспертной комиссии по качеству медицинских услуг, к удушью ребенка привело то, что сотрудники больницы не следили за ребенком с должным усердием.

Семья обратилась в полицию, которая начала расследование. Спустя три года Пыхьяская окружная прокуратура закрыла уголовное производство, в рамках которого акушерку Ида-Таллиннской центральной больницы подозревали в причинении смерти младенца по неосторожности. Семья обжаловала решение в Государственной прокуратуре, которая, однако, посчитала так же: поскольку точную причину смерти установить не удалось, связать халатное действие с наступившим последствием невозможно.

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