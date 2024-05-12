ПАНДЕМИЯ МОШЕННИЧЕСТВА | Каждый из нас, не подозревая об этом, может стать „рыбаком“, ловящим простаков на удочку

Как отметил Андреас Мейстер, менеджер по рискам телекоммуникационной компании Telia Eesti, мошеннические звонки совершаются уже много лет, но в последнее время участились случаи, когда мошенники звонят из-за пределов Эстонии, но абонент видит эстонский номер, начинающийся с +372 5.

Когда человек отвечает на звонок, то, как правило, с ним начинают общаться по-русски, представляясь сотрудником Telia, Tele2 или Elisa. Чаще всего речь идет о том, что у человека истекает срок договора с компанией, и поэтому ему следует представить свои данные и идентифицировать себя. Еще одна распространенная мошенническая схема выглядит следующим образом: якобы в компьютере или в телефоне человека обнаружена вредоносная программа, и для того чтобы решить проблему, нужно открыть приложение. При этом уточняют, что придется заплатить скромную сумму. На самом деле, завладев компьютером или телефоном, махинаторы крадут гораздо больше.