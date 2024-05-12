ПАНДЕМИЯ МОШЕННИЧЕСТВА | Каждый из нас, не подозревая об этом, может стать „рыбаком“, ловящим простаков на удочку(4)
Мошенники пытаются проникнуть в любую щель. Их останавливают одного за другим.
Фирмы мобильной связи прилагают усилия к тому, чтобы наши телефонные номера не использовали для мошенничества.
До сих пор от самого худшего нас спасает эстонский язык.
В Эстонии волна мошенничеств приняла огромные масштабы, накрывая все больше людей и унося все большие суммы. Компании Telia и Omniva, репутацию которых подрывают творимые мошенниками махинации, не желают с этим мириться и разрабатывают решения, которые не позволят выманивать деньги у жителей Эстонии, пишет издание Delfi Ärileht.
Как отметил Андреас Мейстер, менеджер по рискам телекоммуникационной компании Telia Eesti, мошеннические звонки совершаются уже много лет, но в последнее время участились случаи, когда мошенники звонят из-за пределов Эстонии, но абонент видит эстонский номер, начинающийся с +372 5.