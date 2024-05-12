Новости Эстонии
12.05.2024, 17:05

ПАНДЕМИЯ МОШЕННИЧЕСТВА | Каждый из нас, не подозревая об этом, может стать „рыбаком“, ловящим простаков на удочку

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  • Мошенники пытаются проникнуть в любую щель. Их останавливают одного за другим.

  • Фирмы мобильной связи прилагают усилия к тому, чтобы наши телефонные номера не использовали для мошенничества.

  • До сих пор от самого худшего нас спасает эстонский язык.

„ДЕРАТИЗАЦИЯ“. Есть надежда, что расставляемые „мышеловки“ и другие меры борьбы отобьют у мошенников охоту обманывать жителей Эстонии.
„ДЕРАТИЗАЦИЯ“. Есть надежда, что расставляемые „мышеловки“ и другие меры борьбы отобьют у мошенников охоту обманывать жителей Эстонии.
ФОТО: Aleksandr Merg | Shutterstock.com via PuzzlePix

В Эстонии волна мошенничеств приняла огромные масштабы, накрывая все больше людей и унося все большие суммы. Компании Telia и Omniva, репутацию которых подрывают творимые мошенниками махинации, не желают с этим мириться и разрабатывают решения, которые не позволят выманивать деньги у жителей Эстонии, пишет издание Delfi Ärileht.

Как отметил Андреас Мейстер, менеджер по рискам телекоммуникационной компании Telia Eesti, мошеннические звонки совершаются уже много лет, но в последнее время участились случаи, когда мошенники звонят из-за пределов Эстонии, но абонент видит эстонский номер, начинающийся с +372 5.

Когда человек отвечает на звонок, то, как правило, с ним начинают общаться по-русски, представляясь сотрудником Telia, Tele2 или Elisa. Чаще всего речь идет о том, что у человека истекает срок договора с компанией, и поэтому ему следует представить свои данные и идентифицировать себя. Еще одна распространенная мошенническая схема выглядит следующим образом: якобы в компьютере или в телефоне человека обнаружена вредоносная программа, и для того чтобы решить проблему, нужно открыть приложение. При этом уточняют, что придется заплатить скромную сумму. На самом деле, завладев компьютером или телефоном, махинаторы крадут гораздо больше.

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