Новости Эстонии
07.05.2024, 14:15

Рийгикогу дал зеленый свет: в будущем можно будет голосовать при помощи телефона. Но есть проблема

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ФОТО: Jasper Käänik

Поправки к закону позволят в будущем использовать для электронного голосования Smart-ID. Впервые это можно будет сделать осенью 2025 года на местных выборах. Отдельный вопрос в том, когда можно будет обойтись совсем без компьютера (только мобильным телефоном) и можно ли будет вообще.

Сегодня Рийгикогу принял в третьем чтении законопроект, вносящий изменения в регулирование электронного голосования. Прежде всего, будет упорядочено правовое регулирование с целью обеспечения дальнейшего доверия общества к избирательным операциям. Будет создана правовая база для внедрения Smart-ID в дополнение к используемым в настоящее время средствам идентификации личности.

За поправки проголосовали 57 депутатов, против — 27. На месте были не все парламентарии.

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