07.05.2024, 14:15
Рийгикогу дал зеленый свет: в будущем можно будет голосовать при помощи телефона. Но есть проблема(11)
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Поправки к закону позволят в будущем использовать для электронного голосования Smart-ID. Впервые это можно будет сделать осенью 2025 года на местных выборах. Отдельный вопрос в том, когда можно будет обойтись совсем без компьютера (только мобильным телефоном) и можно ли будет вообще.
Сегодня Рийгикогу принял в третьем чтении законопроект, вносящий изменения в регулирование электронного голосования. Прежде всего, будет упорядочено правовое регулирование с целью обеспечения дальнейшего доверия общества к избирательным операциям. Будет создана правовая база для внедрения Smart-ID в дополнение к используемым в настоящее время средствам идентификации личности.