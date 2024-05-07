Рийгикогу дал зеленый свет: в будущем можно будет голосовать при помощи телефона. Но есть проблема

Поправки к закону позволят в будущем использовать для электронного голосования Smart-ID. Впервые это можно будет сделать осенью 2025 года на местных выборах. Отдельный вопрос в том, когда можно будет обойтись совсем без компьютера (только мобильным телефоном) и можно ли будет вообще.