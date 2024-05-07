В столичном парке мужчина в нижнем белье предлагал детям конфеты. Полиция просит помощи!

Руководитель Кесклиннаской группы Ида-Харьюского отделения полиции Лийза Мерекиви сказала Delfi, что сразу после получения информации полиция приступила к установлению личности мужчины, но пока безуспешно.



«Чтобы обеспечить безопасность населения, в этот район направлено больше полицейских патрулей. Также полицейские проводят там и вблизи других игровых площадок выборочные проверки», - продолжила она.



Если кто-то увидит на детской площадке подходящего под описание человека или заметит другое нарушение общественного порядка, ему следует немедленно позвонить на номер 112, чтобы полиция могла быстро отреагировать и вмешаться в нарушение правопорядка.



Речь идет о мужчине в возрасте примерно 50+. Его рост 170-180 см, волосы седые. Если кто-либо располагает информацией о том, кто это может быть, полиция просит сообщить об этом по электронной почте liisa.merekivi@politsei.ee.



"Производство не начато, но полиция хотела бы поговорить с мужчиной", - сказала Мерекиви.