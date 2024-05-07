Экономика
07.05.2024, 11:15

Тайные сделки продавцов взвинчивают цены на лекарства

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ФОТО: i viewfinder | Shutterstock

Ведущие оптовые торговцы лекарств в Эстонии заключают секретные соглашения с производителями и зарабатывают на этом десятки миллионов евро в год. Из-за секретных сделок цены на лекарства искусственно завышены, в результате проигрывают и Касса здоровья, и пациенты, пишут „Деловые ведомости“.

Когда пациент приходит в аптеку купить рецептурное лекарство, например, препарат от высокого давления, аптекарь иногда спрашивает, хочет ли клиент оригинальное средство или дженерик. Пациент, выбирающий последний, поначалу может порадоваться его низкой цене. Однако в Эстонии с ценами на дженерики идет большая игра, где победители — оптовые продавцы, а проигрывают все остальные.

Ответственные чиновники и министр знают о тайных соглашениях, но ничего не делают, чтобы положить этому конец.

Более подробно читайте в dv.ee.

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