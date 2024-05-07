Тайные сделки продавцов взвинчивают цены на лекарства

Когда пациент приходит в аптеку купить рецептурное лекарство, например, препарат от высокого давления, аптекарь иногда спрашивает, хочет ли клиент оригинальное средство или дженерик. Пациент, выбирающий последний, поначалу может порадоваться его низкой цене. Однако в Эстонии с ценами на дженерики идет большая игра, где победители — оптовые продавцы, а проигрывают все остальные.

Ответственные чиновники и министр знают о тайных соглашениях, но ничего не делают, чтобы положить этому конец.

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