Новости Эстонии
09.05.2024, 07:00

Счет за услуги стоматолога составил 100 евро вместо обещанных 40. Кто проверяет прейскурант платных медицинских услуг?

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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото.
ФОТО: RomanR | Shutterstock.com via PuzzlePix

В Эстонии прейскурант стоматологических услуг устанавливают, как правило, поставщики услуг. Ни Департамент защиты прав потребителей, ни Касса здоровья в этот процесс ценообразования не вмешиваются, пишет издание Delfi Ärileht.

В конце апреля СМИ Финляндии рассказали историю о том, что женщину, побывавшую на приеме у зубного врача, ожидал неприятный сюрприз. Счет за стоматологические услуги оказался в два с лишним раза больше, чем предполагалось ранее. В начале визита ей сказали, что все будет стоить около 40 евро, однако ей пришлось заплатить более 100 евро. К тому же женщине сделали рентген зубов, но о его стоимости она узнала только после того, как оплатила счет.

Частная клиника, в которую обращалась женщина, обещала возместить стоимость рентгеновских снимков, хотя и заявила, что всегда сообщает клиентам, если услуга будет стоить дороже или если потребуются дополнительные платные услуги. На что пациентка парировала, что человеку сложно сосредоточиться, когда ему сверлят зубы.

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