Счет за услуги стоматолога составил 100 евро вместо обещанных 40. Кто проверяет прейскурант платных медицинских услуг?

В конце апреля СМИ Финляндии рассказали историю о том, что женщину, побывавшую на приеме у зубного врача, ожидал неприятный сюрприз. Счет за стоматологические услуги оказался в два с лишним раза больше, чем предполагалось ранее. В начале визита ей сказали, что все будет стоить около 40 евро, однако ей пришлось заплатить более 100 евро. К тому же женщине сделали рентген зубов, но о его стоимости она узнала только после того, как оплатила счет.