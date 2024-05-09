09.05.2024, 07:00
Счет за услуги стоматолога составил 100 евро вместо обещанных 40. Кто проверяет прейскурант платных медицинских услуг?(13)
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В Эстонии прейскурант стоматологических услуг устанавливают, как правило, поставщики услуг. Ни Департамент защиты прав потребителей, ни Касса здоровья в этот процесс ценообразования не вмешиваются, пишет издание Delfi Ärileht.
В конце апреля СМИ Финляндии рассказали историю о том, что женщину, побывавшую на приеме у зубного врача, ожидал неприятный сюрприз. Счет за стоматологические услуги оказался в два с лишним раза больше, чем предполагалось ранее. В начале визита ей сказали, что все будет стоить около 40 евро, однако ей пришлось заплатить более 100 евро. К тому же женщине сделали рентген зубов, но о его стоимости она узнала только после того, как оплатила счет.