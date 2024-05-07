Исследование: жители Эстонии поддерживают более широкое использование природных ресурсов

68% жителей Эстонии считают роль местных природных ресурсов важной для экономики страны. Самыми выгодными использование ресурсов воспринимают жители малых населенных пунктов и сельских районов. Жители Таллинна считают значимость ресурсов менее важной. Также мнение людей по этому вопросу различается в зависимости от возраста и, начиная примерно с 50 лет, отношение к использованию природных ресурсов становится все более позитивным.

Основатель инженерной фирмы Skepast & Puhkim Хендрик Пухким считает, что в эстонском обществе начинается более сбалансированная дискуссия об использовании ресурсов, принадлежащих государству. Такому обсуждению способствует как сложная экономическая ситуация, так и понимание того, что самообеспечение Эстонии сегодня особенно важно. „Планируя строительство крупных дорог, промышленных объектов и электролиний в Эстонии, мы видим, как укрепляется понимание людей, что четырехполосные дороги и обеспечение надежности поставок требуют строительных материалов. Решающим становится способность государства создать достаточные меры смягчения для горнодобывающей деятельности, чтобы общество и в будущем могло обеспечить себя всем необходимым сырьем. Результаты исследования показывают, что в настоящее время население Эстонии не готово к широкомасштабному отказу от использования природных ресурсов“, - сказал Пухким.

Из исследования стало известно, что помимо поддержки использования природных ресурсов, 55% жителей Эстонии считают, что роль природных ресурсов в экономике должна быть более значительной. Четверть опрошенных предпочли бы оставить объемы на том же уровне. Среди аргументов в пользу использования природных ресурсов были выделены конкурентоспособность цен на энергию и пессимизм относительно развития зеленых технологий.