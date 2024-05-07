Исследование: жители Эстонии поддерживают более широкое использование природных ресурсов(5)
Из проведенного в апреле опроса общественного мнения Norstat о природных ресурсах стало известно, что жители Эстонии выступают за более широкое использование местных ресурсов. Основными причинами указываются энергетическая безопасность Эстонии и недоверие к своевременному завершению проектов в сфере зеленых технологий.
68% жителей Эстонии считают роль местных природных ресурсов важной для экономики страны. Самыми выгодными использование ресурсов воспринимают жители малых населенных пунктов и сельских районов. Жители Таллинна считают значимость ресурсов менее важной. Также мнение людей по этому вопросу различается в зависимости от возраста и, начиная примерно с 50 лет, отношение к использованию природных ресурсов становится все более позитивным.
Основатель инженерной фирмы Skepast & Puhkim Хендрик Пухким считает, что в эстонском обществе начинается более сбалансированная дискуссия об использовании ресурсов, принадлежащих государству. Такому обсуждению способствует как сложная экономическая ситуация, так и понимание того, что самообеспечение Эстонии сегодня особенно важно. „Планируя строительство крупных дорог, промышленных объектов и электролиний в Эстонии, мы видим, как укрепляется понимание людей, что четырехполосные дороги и обеспечение надежности поставок требуют строительных материалов. Решающим становится способность государства создать достаточные меры смягчения для горнодобывающей деятельности, чтобы общество и в будущем могло обеспечить себя всем необходимым сырьем. Результаты исследования показывают, что в настоящее время население Эстонии не готово к широкомасштабному отказу от использования природных ресурсов“, - сказал Пухким.
Из исследования стало известно, что помимо поддержки использования природных ресурсов, 55% жителей Эстонии считают, что роль природных ресурсов в экономике должна быть более значительной. Четверть опрошенных предпочли бы оставить объемы на том же уровне. Среди аргументов в пользу использования природных ресурсов были выделены конкурентоспособность цен на энергию и пессимизм относительно развития зеленых технологий.
Председатель правления Эстонского союза производителей торфа Юри Тийдерманн считает, что сообщения о зеленом повороте важны, однако люди замечают что решения останавливаются на этапе лозунгов. „Реальных решений зеленого поворота не хватает. Между разработкой новых технологий и уменьшением использования традиционных природных ресурсов не должно оставаться пробела, который оплачивают потребители. Местные промышленные предприятия Эстонии находятся на передовых позициях в своих инновационных секторах, и их продукция важна не только для жителей Эстонии, но и для многих отраслей за рубежом. Например, торфяной сектор Эстонии обеспечивает более 200 миллионов приемов пищи в год, используя менее 2% болотных угодий страны. В настоящее время на мировом рынке торфу просто нет альтернативы“, - сказал Тийдерманн.
Часть участников исследования пришла к выводу, что местный торфяной сектор в целом положительно влияет на Эстонию. В качестве основных преимуществ были упомянуты создание хорошо оплачиваемых рабочих мест в сельских районах и обеспечение материалами для растениеводства.
Исследование было проведено в апреле исследовательской компанией Norstat по заказу Эстонского союза производителей торфа. В опросе приняли участие 1000 человек.
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