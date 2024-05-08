Поиски прекращены: пропавшая 15-летняя девушка найдена мертвой

О пропаже сообщили в полицию в понедельник вечером. Девушка ушла из своего расположенного в Пярну дома в 12:30, и последний раз ее видели около 14:00. Отмечалось, что какое-то время она могла находиться в районе местного причала, но ее дальнейшее местонахождение неизвестно.

Телефона у девушки с собой не было.

Полиция просила всех, кто знает местонахождение девочки или видел ее, немедленно сообщить об этом по номеру 112.

Сегодня, 8 мая, ночью полиция сообщила, что поиски прекращаются.

„К сожалению, девушку нашли мертвой в приморском районе Пярну. Поиски продолжались до поздней ночи, в поисках помогали и волонтеры. Около полуночи девушку нашли. Оснований подозревать преступление нет. Точную причину смерти установит вскрытие“, - сообщил пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны.

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