ЧП и криминал
12.05.2024, 08:35

Пропавшая в Таллинне 13-летняя девочка вернулась домой спустя неделю

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ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

В понедельник, 6 мая, полиция просила помощи в поисках пропавшей в Харьюмаа 13-летней девушки.

Отмечалось, что последний раз ее видели в Мустамяэ, но она может уехать из Таллинна и любую точку Эстонии.

Полиция пообщалась с родственниками и друзьями девушки для сбора информации о ее возможном местонахождении, но на тот момент безрезультатно.

Полиция просила всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшей или кто видел ее, сообщить об этом по номеру 112.

В ночь на 12 мая поступило сообщение о том, что девушка вернулась домой. С ней все в порядке.

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