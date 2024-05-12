12.05.2024, 08:35
Пропавшая в Таллинне 13-летняя девочка вернулась домой спустя неделю(8)
Отмечалось, что последний раз ее видели в Мустамяэ, но она может уехать из Таллинна и любую точку Эстонии.
Полиция пообщалась с родственниками и друзьями девушки для сбора информации о ее возможном местонахождении, но на тот момент безрезультатно.
Полиция просила всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшей или кто видел ее, сообщить об этом по номеру 112.
В ночь на 12 мая поступило сообщение о том, что девушка вернулась домой. С ней все в порядке.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.