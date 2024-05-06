Полиция просит помощи в поисках пропавшей в Таллинне 13-летней Лауры

Об исчезновении Лауры в полицию сообщили сегодня после 14:00. Последний раз ее видели в Мустамяэ, но она может уехать из Таллинна и любую точку Эстонии.

Полиция общается с родственниками и друзьями девушки для сбора информации о ее возможном местонахождении, но пока безрезультатно.

Рост Лауры около 165 см, телосложение худощавое. У девушки черные волосы, которые она собирает в хвост. Была одета в бежевую куртку, черные рейтузы Nike и черные кроссовки Adidas. С собой носит большую коричневую сумку.

Полиция просит всех, кто располагает информацией о местонахождении Лауры или кто видел ее, сообщить об этом по номеру 112.

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