Экономика
06.05.2024, 20:05

Рекламная кампания Olerex привела автолюбителей в замешательство. „Даже работники заправки ничего не знали“

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Заправочная станция Olerex. Фотография сделана летом 2023 года.
Заправочная станция Olerex. Фотография сделана летом 2023 года.
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Компания Olerex проводит акцию „Минус 10 центов за литр при заправке через приложение“, но многие автолюбители запутались в условиях этой акции.

В Delfi Ärileht обратился клиент Olerex, который в приложении этой сети заправок увидел скидку в размере десяти центов за литр, но когда он попытался воспользоваться этим предложением, у него ничего не получилось. „Даже сотрудница АЗС не знала, как получить эту скидку. Сначала она подумала, что я должен зарегистрироваться в приложении как постоянный клиент. Когда это не сработало, она предложила использовать приложение для оплаты прямо на заправке, - с раздражением пишет он. - Я не могу найти условия акции в приложении, и работники заправок тоже ничего о ней не знают“.

Представитель Olerex ответил Ärileht, что данная скидка может быть использована только в том случае, если заправка начата и оплачена в приложении Olerex. „Инструкции по заправке с помощью приложения есть на всех станциях“, - добавил он. В других случаях, - например, при предъявлении QR-кода из приложения сотруднику АЗС - скидка не предоставляется.

„Нам очень жаль, что клиент не смог воспользоваться скидкой“, - добавил представитель Olerex и попросил в случае возникновения проблем обращаться в службу поддержки по телефону 610 0100. С условиями акции можно ознакомиться на сайте Olerex.

Топливная акция Olerex „Минус 10 ц/л при заправке через приложение“ стартовала 24 апреля, и, по словам представителя компании, скидкой уже воспользовались тысячи клиентов.

Инструкции по использованию приложения можно найти на заправке.

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