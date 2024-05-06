ВИДЕО | Министр образования Кристина Каллас: введение э-экзаменов откладывается до весны 2026 года

Министр образования и науки Кристина Каллас сообщила, что на сегодняшний день Министерство образования получило полный обзор отзывов о пробных онлайн-экзаменах. В нем были выделены две проблемные области.

„С одной стороны, у учащихся нет достаточной практики в сдаче экзаменов в электронном виде, так как до сих пор они выполняли задания на бумаге, поэтому новый инструмент был для них непривычным, и это вызывало стресс. Вторая причина заключается в том, что у нас до сих пор нет уверенности в том, что техническая база школ готова к э-экзаменам, что школы располагают необходимым компьютерным оборудованием для каждого ученика“, - говорит Каллас.

Каллас отмечает, что только в 60 процентов школ ответили, что у них есть техническая база, необходимая для выполнения требований. В остальных школах сказали, что это не так, а от некоторых школ министерство и вовсе не получило ответа. „В результате анализа рисков мы были вынуждены принять решение отложить э-экзамены до весны 2026 года“, - объясняет Каллас.

„К этому времени необходимо решить две большие задачи. После того как сам экзамен будет готов и протестирован, будет необходимо тщательно проверить наличие компьютеров и техническую готовность школ. Это значит, что Министерство образования вместе с Департаментом по делам образования и молодежи должны будут посетить каждую школу и проверить, насколько техническая база соответствует требованиям. Второе - ученикам и их учителям нужно больше времени, чтобы подготовиться к электронному экзамену, то есть научиться пользоваться этим инструментом“, - говорит министр.

По словам Каллас, система сдачи экзаменов работает, и там никаких проблем не возникает. Проблемы возникли лишь со входом в систему, и особенно в тех школах, которые ранее не пробовали входить в систему и работать с ней. „Технически, с точки зрения Министерства образования и департамента, экзамен можно проводить, он готов, но с точки зрения школ нужно больше времени на подготовку“, - говоит она.