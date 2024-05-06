Рийгикогу объявил Московский патриархат институтом, поддерживающим российскую агрессию

Он добавил, что министр подошел к проблеме поверхностно и не учел все аспекты, связанные с деятельностью церкви. „Русская православная церковь в Эстонии не может разорвать канонические связи, а государство не должно пытаться их регулировать, поскольку это является вопросом свободы вероисповедания. Представители церкви открыты и готовы к диалогу, сотрудничеству с государством и парламентскими фракциями, а также к поиску компромисса. Вера является одним из аспектов человеческого бытия, который пытаются осмыслить уже тысячи лет, она не возникает и не исчезает благодаря чьему-то желанию со стороны. Благодаря вере совершается много добрых дел, однако, к сожалению, вера не защищена от того, чтобы ее использовали в корыстных целях“, - сказал Лаатс.