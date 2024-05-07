07.05.2024, 07:50
Сокрытие сотрудников и неуплаченные налоги: MTA инициировал производство для расследования путаных налоговых схем, связанных с Bolt(37)
Таксист Bolt: вот как выглядит налоговая схема „таксопарков“
ФОТО: | Delfi Meedia
Согласно данным Налогово-таможенного департамента (MTA), эстонские службы заказа такси через приложения превратились преимущественно в компании, обменивающиеся рабочей силой, которые скрывают своих сотрудников и не платят налоги эстонскому государству. Один из таксистов компании Bolt подробно описывает, как, согласно имеющейся у него информации, работают эти путаные схемы.
„В ходе осуществления надзорных мероприятий мы выявили ряд схем, то есть юридических лиц, предоставляющих услуги таксоизвоза посредством платформ, которые не декларировали свои обязательства по уплате НСО, не указывали наличие работников или не выплачивали налог на рабочую силу“, - сообщил Forte главный налоговый аудитор Налогово-таможенного департамента Свен Энок.