Сокрытие сотрудников и неуплаченные налоги: MTA инициировал производство для расследования путаных налоговых схем, связанных с Bolt

Согласно данным Налогово-таможенного департамента (MTA), эстонские службы заказа такси через приложения превратились преимущественно в компании, обменивающиеся рабочей силой, которые скрывают своих сотрудников и не платят налоги эстонскому государству. Один из таксистов компании Bolt подробно описывает, как, согласно имеющейся у него информации, работают эти путаные схемы.