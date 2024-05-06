Вотум недоверия Кристине Каллас провалился

За вотум проголосовало 25, а против 60 членов Рийгикогу.

Вотум недоверия был инициирован оппозиционными Эстонской консервативной народной партией (EKRE) и Центристской партией. По их оценке, Каллас неспособна разрешить накопившиеся в системе образования кризисы. Для выражения вотума была необходима поддержка как минимум 51 депутата.

Московский Патриархат признали институтом, поддерживающим российскую агрессию

Перед обсуждением вотума парламент принял Заявления о признании Московского Патриархата организацией, поддерживающей российскую военную агрессию. „За“ – 75 депутатов, „против“ – 8 депутатов. В заявлении Рийгикогу жестко осуждает войну, развязанную Российской Федерацией против Украины, и незаконную аннексию захваченных в ходе агрессии территорий и отмечает, что угрожающий ядерным оружием террористический путинский режим стал наибольшей угрозой миру как в Европе, так и по всему миру.

Рийгикогу подтверждает, что считает неприемлемой деятельность Московского Патриархата как института, направленную на оправдание и поддержку агрессии Российской Федерации, и считает необходимым объявить Московский Патриархат институтом, поддерживающим военную агрессию Российской Федерации. Также Рийгикогу призывает все государства и международную общественность препятствовать враждебной деятельности Московского Патриархата по оказанию влияния.

Также Рийгикогу подчеркивает, что объявление Московского Патриархата институтом, поддерживающим военную агрессию Российской Федерации, касается Московского Патриархата как института и руководящего органа, а не людей, соблюдающих традиции православия. Более подробно читайте ЗДЕСЬ.

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