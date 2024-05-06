Peetri Pizza основала новую сеть пиццерий, где еда готовится за 2 минуты(4)
Peetri Pizza вывела на рынок новый бренд Peetri Pizza GO, точки продаж которого будут предлагать быструю пиццу, процесс ее приготовления занимает всего 2 минуты. С новой сетью пиццерий компания планирует расшириться и за пределы Эстонии, позволяя предприятиям общественного питания недорого приобретать франшизу.
Первая пиццерия Peetri Pizza GO открылась в крупнейшем эстонском концертном и спортивном холле Unibet Arena. Любимую пиццу жителей Эстонии там готовят на сделанном по инновационному рецепту готовом тесте, выпечка которого в печи занимает всего пару минут.
„На вкус быстрая пицца такая же, как традиционные пиццы от Peetri Pizza. Мы провели десятки слепых дегустаций, и можем сказать, что люди не отличают нашу обычную пиццу от быстрой“, – заверил руководитель Peetri Pizza Марко Плейатс. Отличаются диаметр и толщина пиццы. Быструю пиццу предлагают только диаметром 20 сантиметров, и она чуть толще, чем обычная тонкая пицца от Peetri Pizza.
„Новая концепция стала возможна благодаря разработанному нами инновационному тесту, а наши франчайзи будут получать уже раскатанные основы для пиццы. Повару остается только положить на тесто начинку и поставить ее в печь“, – сказал Плейатс. По его словам, самое сложное в приготовлении пиццы – это именно подготовка основы. Начинающим работникам пиццерий приходится этому учиться и набивать руку. Франчайзи быстрых пиццерий не придется обучать этому работников, поэтому и найти персонал будет проще.
„Главной проблемой предприятий быстрого обслуживания в Европе является нехватка работников, причем все актуальнее это становится и для Эстонии. Peetri Pizza GO – это проект, который смотрит в будущее и поможет облегчить нехватку кадров в нашем секторе“, – пояснил Плейатс.
Концепция Peetri Pizza GO разработана таким образом, что ее легко применить в любом существующем или планируемом предприятии общественного питания, будь то действующая пиццерия, заправочная станция или, например, фудтрак для мероприятий, проходящих под открытым небом. Самая весомая часть инвестиции – компактная быстрая печь. Партнеры будут брать на себя обязательство соблюдать стандарт качества Peetri Pizza и использовать при приготовлении пиццы выбранное компанией сырье.
Peetri Pizza – основанное в 1990 году местное предприятие – крупнейшая сеть пиццерий в Эстонии и первопроходец местной культуры потребления пиццы. Всего в Эстонии 43 ресторана Peetri Pizza и 9 ресторанов родственной сети Pappa Pizza. В прошлом году компания также открыла свой первый ресторан в Латвии и планирует расширяться на литовский рынок. В прошлом году в сравнении с годом ранее было продано более чем на 300 000 пицц больше. Цель на нынешний год – приготовить для клиентов 2,5 миллиона пицц.