Радио, сирены, смс: началась общегосударственная кампания „В кризис слушай государство“

Цель кампании — повысить осведомленность жителей о том, где получить информацию во время кризиса и что следует учитывать, услышав уведомление об угрозе. Важные каналы уведомления об опасностях, по которым можно отслеживать или ожидать информации в случае кризиса, включают EE-ALARM, то есть SMS-уведомление, радио и сирены. В кризисе самую свежую информацию об опасной ситуации можно получить на сайте kriis.ee, а также по телефону 1247. Кампания проходит по всей стране и ее можно увидеть на наружной рекламе на улице, на телевидении, в печатных СМИ, социальных сетях и услышать по радио. Акция продлится до второй половины мая. Кроме этого, в мае и июне Спасательный департамент рассылает информационное издание в почтовые ящики почти 600 000 домов Эстонии.

Чтобы государство могло максимально помочь и направить жителей в условиях кризиса, очень важно, чтобы все знали, как к нему подготовиться, откуда получить информацию в случае чрезвычайного происшествия и какие каналы оповещения об угрозах будут использоваться и как они работают.

"Исследования показывают, что жители Эстонии должны быть лучше подготовлены к кризису — каждый житель должен знать, по каким каналам ожидать уведомлений об угрозах и что они означают. Что делать, если вы услышали сирены или получили экстренное текстовое сообщение. При этом нельзя забывать о личной ответственности человека перед собой и своей семьей. Основой защиты населения является всеобщая готовность и знание того, как справиться с кризисом, — сказала Яника Усин, руководитель отдела превенции Спасательного департамента. — В каждой семье могли бы быть кризисные запасы на неделю (продукты питания, питьевая вода, лекарства и т. д.) и соглашения о действиях в случае кризиса. Когда мы говорим о чрезвычайных ситуациях, то речь идёт как о природных, так и о химических авариях, отключениях электроэнергии, штормах, а также о потенциальной угрозе войны».