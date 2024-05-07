„Делать выводы пока рано“. На экспортных рынках эстонских предприятий наблюдается стабилизация, но риски сохраняются

„В прошлом году мы ясно видели негативное влияние на наших клиентов, которое эстонские предприятия ощутили из-за экономических трудностей на основных экспортных рынках в Финляндии и Швеции: значительно возросло количество как неплатежей, так и требований о компенсации убытков, – прокомментировала член правления KredEx Krediidikindlustus Катрин Сави. – К счастью, в первые месяцы нового года мы наблюдаем определенную стабилизацию в то, что касается неплатежей, хотя делать далеко идущие выводы пока рано“.

За первые три месяца года KredEx Krediidikindlustus компенсировал эстонским предприятиям вызванные неплатежеспособностью покупателей убытки на сумму 600 000 евро.

По словам Катрин Сави, сохраняющаяся негативная экономическая ситуация в Эстонии оказывает давление на бюджеты наших предприятий и требует принятия взвешенных решений, в том числе в том, что касается выбора партнеров по экспорту.

„На международных рынках по-прежнему существуют проблемы, а геополитические очаги напряженности создают дополнительные риски и неопределенность“, - пояснила Сави.

Хотя, по оценке аналитиков, внутренний экономический спад остановился и можно увидеть определенные позитивные признаки, по мнению Катрин Сави, конкурентоспособность Эстонии в целом сильно пострадала из-за событий последних лет.

„Экономический спад усугубляется совокупным воздействием негативных аспектов на внутреннем и внешних рынках и оказывает очевидное влияние на деятельность и планы предприятий. К сожалению, адаптация и восстановление также требуют времени“, - добавила Сави.

По состоянию на конец первого квартала 2024 года портфель кредитных лимитов KredEx Krediidikindlustusсоставил 278,8 миллиона евро, лимиты выданы в 63 странах. Кредитные риски, застрахованные в отношении иностранных покупателей, составили 222,3 миллиона евро, или 79,7% портфеля, а кредитные риски, связанные с государственной экспортной гарантией – 18 миллионов евро (6,5% всего портфеля).