Рождаемость vs смертность: Департамент статистики опубликовал прогноз численности населения Эстонии

Разные прогнозы и их сценарии не соревнуются между собой за самый точный результат, а соединяются на основании актуальных на момент составления данных, методов и наилучших имеющихся знаний. В прогнозе численности населения Департамента статистики первый сценарий является наиболее вероятным согласно имеющимся на данный момент знаниям составителей. Этот прогноз называется основным, однако он может измениться сразу же, как только в мире произойдет нечто, влияющее на демографические события. Поэтому то, что к настоящему времени ни один из сценариев предыдущих прогноз не является более вероятным, является совершенно естественным. Часто прогнозы включают также предположения, которые могут не казаться реалистичными при анализе тенденций. Например, в одном из сценариев сальдо миграции указывают равным нулю или же предполагают рождаемость на уровне восстановления. Уровень восстановления рождаемости — это то количество рождений, которое обеспечивает, что рождаемость превысит смертность, т. е. естественный прирост будет положительным. Цель таких сценариев — показать, какой может быть численность нашего населения в различных случаях. Установив сальдо миграции равным нулю (то есть предполагая, что иммиграция и эмиграция будут одинаковы) и оставив другие показатели неизменными, можно измерить влияние миграции на численность населения.

Здесь важно отметить, что прогноз численности населения является не предсказанием, а скорее оценкой или проекцией при определенных демографических показателях. Совместно с эстонскими учеными и экспертами по демографии тщательно анализируются тенденции и изменения различных показателей ( рождаемость , смертность и миграция ), а также причины этих изменений. Кроме того, обсуждаются различные перспективы, которые, несомненно, со временем могут меняться. К примеру, после последнего прогноза на демографические события Эстонии повлияли как пандемия коронавируса, так и война в Украине. Начиная с 2015 года сальдо миграции остается положительным, а после прогноза 2019 года произошло снижение суммарного коэффициента рождаемости. Поэтому мы нуждаемся в новом прогнозе.

По заказу государства Департамент статистики составил уже несколько прогнозов численности населения и будет продолжать публиковать их как минимум через каждые пять лет. Предыдущий прогноз был опубликован в 2019 году, следующий будет опубликован уже 13 июня 2024 года. Прогноз численности населения является необходимым инструментом для ученых, предпринимателей и государства для планирования будущих потребностей в различных сферах. Кроме того, прогноз численности населения помогает представить, сколько людей в разных возрастных группах на какой-то момент может проживать в Эстонии (в т. ч. в различных уездах), если условия, на которых был основан прогноз, сохраняться.

В контексте прогноза численности населения к категории рождаемости относятся суммарный коэффициент рождаемости (total fertility rate, TFR), коэффициент рождаемости для когорты, возрастные коэффициенты рождаемости (age-specific fertility rate) и средний возраст матери при рождении ребенка. Далее рассмотрим более подробно суммарный коэффициент рождаемости и его изменение за последние пару десятков лет. Суммарный коэффициент рождаемости показывает среднее количество детей, рожденных за всю жизнь женщины при условии, что репродуктивное поведение останется неизменным на протяжении всего фертильного возраста женщины на уровне года наблюдения. Формулу расчета суммарного коэффициента рождаемости при желании можно найти среди формул демографической статистики . В 2010–2022 годы самый высокий суммарный коэффициент рождаемости наблюдался в 2010 году (1,72), а самый низкий — в 2022 году (1,41). За эти 12 лет были как подъемы, так и спады, однако на данный момент отмечается все же тенденция к снижению. При рассмотрении на временной шкале более давних периодов можно заметить, что большие спады случались и раньше, и нынешняя ситуация не является чем-то необычайным.

Как правило, в прогнозе Департамента статистики численность населения публикуется с разделением по полу и возрасту на всю Эстонию и дополнительно в уездном распределении по полу и возрастным классам (с пятилетними интервалами). Прогноз численности населения можно составить также для городов и местных самоуправлений, однако для прогноза по регионам необходимы более точные, основанные по регионам и отличающиеся от обычных процессов анализы и исходные данные. Кроме того, следует помнить, что в случае прогноза мы имеем дело с математическим расчетом, и при сложении уездных значений из-за учета внутренней миграции вероятно будут получены не те же числа, которые дает прогноз, составленный на всю Эстонию, даже если остальные вводные показатели будут теми же.

В качестве исходных данных для прогноза численности населения совместно с экспертами необходимо обозначить суммарные коэффициенты рождаемости, которые будут включены в сценарии. Например, в прогнозе 2019 года в основном сценарии было указано, что к конечному году прогноза суммарный коэффициент рождаемости достигнет 1,86. В одном из сценариев использовался также уровень восстановления рождаемости, т. е. предполагалось, что к 2080 году суммарный коэффициент рождаемости достигнет 2,08. Последний раз рождаемость была выше уровня восстановления до 1990 года.

Помимо суммарного коэффициента рождаемости необходимо анализировать возрастные коэффициенты рождаемости, коэффициенты рождаемости для когорты и средний возраст матери при рождении ребенка. Последний показатель с начала 1990-х постоянно повышался и в 2016 году превысил отметку в 30 лет. Коэффициент рождаемости для когорты показывает среднее число детей, рожденных женщинами конкретного возраста (например, коэффициент рождаемости для когорты женщин в возрасте 40 лет в 2023 году был равен 1,82).

Тенденции: смертность

К вводным показателям категории смертности для прогноза численности населения, к примеру, относятся ожидаемая продолжительность жизни мужчин и женщин на момент рождения и вероятность выживания по полу и возрасту. В прогнозе 2019 года относительно смертности было предложено два сценария: ожидаемая продолжительность жизни останется на том же уровне, на котором она была во время составления прогноза, и ожидаемая продолжительность жизни женщин поднимется до 89 лет, а у мужчин — до 83,5 года. На графике 3 показано, что в ожидаемой продолжительности жизни наблюдается явная тенденция к повышению, а после прогноза 2019 года на продолжительность жизни временно повлияла пандемия коронавируса. В то же время можно отметить, что ожидаемая продолжительность жизни восстанавливается до прежнего уровня.