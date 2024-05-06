Бюро данных по отмыванию денег оштрафовало банк LHV на 300 000 евро(1)
Бюро данных по отмыванию денег (RAB) провело разбирательство по факту правонарушения и пришло к выводу, что компания AS LHV Pank нарушила Закон о международных санкциях, и приняло решение оштрафовать банк на общую сумму 300 000 евро. В заявлении банка говорится, что LHV Pank не согласен с решением RAB и планирует оспорить его в суде. Об этом сообщает Ärileht.
Как сообщает LHV, разбирательство RAB касалось двух эпизодов, датируемых 2022 годом, в связи с которыми бюро пришло к выводу, что LHV Pank должен был лучше осуществлять меры должной осмотрительности, и одного эпизода за январь 2023 года, когда LHV Pank, согласно решению бюро, не представил в RAB своевременное уведомление о выявлении операции, нарушающей финансовые санкции, и применении финансовой санкции. Согласно решению, требование закона не было выполнено вследствие неосмотрительности.
LHV Pank очень серьезно относится к соблюдению нормативных требований и внедрил все необходимые решения для выполнения обязательств по должной осмотрительности, связанных с финансовыми санкциями.
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