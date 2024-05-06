06.05.2024, 11:30
ФОТО | Основателя „агентства по содействию самоубийству“ судят за закрытыми дверями(5)
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня начинается суд над Паулем Таммертом, который предлагал услуги по ассистированному самоубийству. На данный момент назначено четыре слушания, последнее из которых состоится уже в эту пятницу.
На прошлой неделе прокуратура ходатайствовала о том, чтобы некоторые слушания по делу Таммерта были закрытыми.
Суд, ссылаясь на пункты Пенитенциарного кодекса, касающиеся защиты нравственности, семейной или частной жизни, интересов жертвы и правосудия, постановил, что закрытие разбирательства до озвучивания последнего слова является оправданным.