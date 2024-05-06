ЧП и криминал
06.05.2024, 11:30

ФОТО | Основателя „агентства по содействию самоубийству“ судят за закрытыми дверями

 (5)
Пауль Таммерт
Пауль Таммерт
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

Сегодня начинается суд над Паулем Таммертом, который предлагал услуги по ассистированному самоубийству. На данный момент назначено четыре слушания, последнее из которых состоится уже в эту пятницу.

На прошлой неделе прокуратура ходатайствовала о том, чтобы некоторые слушания по делу Таммерта были закрытыми.

Суд, ссылаясь на пункты Пенитенциарного кодекса, касающиеся защиты нравственности, семейной или частной жизни, интересов жертвы и правосудия, постановил, что закрытие разбирательства до озвучивания последнего слова является оправданным.

Однако приговор будет оглашен публично.

Оставить комментарий Читать комментарии (5)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии