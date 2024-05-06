КАРТА | МВФ: Эстония - единственная страна в Европе, где нет роста экономики

Эстония - единственная страна во всей Европе, в экономике которой, по прогнозам МВФ, в этом году будет наблюдаться рецессия. Согласно прогнозам, в Финляндии рост экономики в этом году составит 0,4%, в Латвии - 1,7%, а в Литве - 2,2%.

Самые высокие темпы роста ВВП в Европе ожидаются в Армении, Грузии и на Мальте, где ВВП в этом году вырастет на 6,0, 5,7 и 5% соответственно.

Зато по показателям роста цен Эстония в еврозоне лидирует. Только в Андорре (4,3%) и Исландии (5,6%) темпы инфляции превышают прогнозируемые для Эстонии 4,2%. Однако инфляция в странах, не входящих в еврозону, в некоторых местах также значительно выше: например, в Турции в этом году прогнозируется рост цен на 59,5%, а в России - на 6,9%.

Во время визита представителей МВФ в Эстонию в прошлом месяце было отмечено, что нынешний экономический спад в Эстонии является не только особенностью экономического цикла, но и свидетельствует о более глубоких проблемах. „За последние два года Эстония потеряла значительную долю экспортного рынка, но проблемы начались раньше. Уровень внешней конкурентоспособности начал ухудшаться вскоре после мирового финансового кризиса, а рост производительности иногда не успевал за повышением реального обменного курса. Недавние потрясения только усугубили эту тенденцию“, - говорится в одобренном МВФ отчете.

Однако на следующий год у МВФ есть более позитивные новости для Эстонии: экономика страны снова должна продемонстрировать рост. Впрочем, прогноз роста в 2,2% на 2025 год по-прежнему не будет соответствовать показателям Латвии и Литвы.

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