9 мая полиция будет следить за правопорядком в усиленном составе, движение ограничат в Таллинне и Нарве

Руководитель Нарвского полицейского отделения Индрек Пюви рассказал, что как и в предыдущие годы, 9 мая полиция будет работать усиленным составом для обеспечения общественного порядка и предотвращения возможных правонарушений.

„В прошлые годы были случаи нарушения общественного порядка и инциденты с поддерживающей агрессию символикой. Отдавать дань памяти погибшим разрешено, но это не должно использоваться для подстрекательства к ненависти. Поддержка агрессии и символика агрессора запрещены, и мы следим за тем, чтобы они не использовались в общественных местах. Это нарушение, на которое реагирует полиция: человека доставляют в отделение и в отношении него возбуждается производство“, - сказал он.

По словам Пюви, по состоянию на 3 мая в полиции не было зарегистрировано ни одного публичного собрания, которое было бы связано с празднованием окончания Второй мировой войны и поминовением погибших. В Эстонии запрещены публичные собрания, использующие символику агрессора или разжигающие ненависть.

Он отметил, что в Нарве в Старом городе и на променаде парковка будет запрещена, также будет ограничено автомобильное движение. Парковка будет запрещена и в Таллинне на улице Фильтри теэ. „Мы просим участников дорожного движения быть внимательными и следовать дорожным знакам“.

„Полиция также следит за тем, что происходит в социальных сетях и за возможным появлением призывов к стихийным собраниям. Как известно, в России, в Ивангороде пройдет аналогичный прошлогоднему концерт, который, возможно, соберутся послушать и люди с эстонской стороны. Полиция не ограничивает передвижение людей, но мы следим за тем, чтобы не было нарушений“, - сказал Пюви.