В марте сократился объем промышленной продукции

Из трех секторов промышленности производство немного увеличилось в горнодобывающей промышленности (0,4%), однако сократилось на 6,5% в обрабатывающей промышленности и на 4,4% в энергетике.

Ведущий аналитик Департамента статистики Хелле Бундер отметила, что в марте объем промышленной продукции1 сократился более чем в двух третьих отраслей обрабатывающей промышленности. „В марте среди наиболее весомых отраслей сокращение наблюдалось в деревообработке (12,6%), производстве изделий из металла (7,3%), электрооборудования (20,6%), а также компьютеров и электронного оборудования (7,7%). Среди наиболее весомых отраслей промышленности рост наблюдался в производстве продуктов питания (4,3%), сланцевого масла (10,3%) и строительных материалов (5,4%)“, — уточнила Хелле Бундер.

В марте на внешнем рынке было продано 68,6% общего объема продукции обрабатывающей промышленности.

По сравнению с мартом 2023 года продажа продукции2 в обрабатывающей промышленности сократилась в марте этого года на 6,8% (согласно календарно откорректированным данным). Продажа продукции на внутреннем рынке сократилась на 7,9%, продажа продукции на экспорт — на 6,1%.

Промышленность — крупнейший сектор экономики и важный двигатель экономического роста. Индекс промышленного производства охватывает экономические показатели трех отраслей: горнодобывающей промышленности, энергетики и обрабатывающей промышленности.

1Индекс объема промышленной продукции — индекс, который демонстрирует изменение объема промышленной продукции в постоянных ценах по сравнению с базовым периодом. Для расчета продукции в постоянных ценах используется индекс цен производителей.

2Индекс промышленного оборота — индекс, который демонстрирует изменение стоимости проданной промышленной продукции в текущих ценах по сравнению с базовым периодом.