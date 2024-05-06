Пропавшая в Ида-Вирумаа женщина нашлась

Сообщалось, что женщина вчера ушла из дома престарелых в деревне Аа и обратно не вернулась.

Полиция просила всех, кто видел женщину или знает ее местонахождение, сообщить об этом по номеру 112.

Вечером поступило сообщение о том, что полиция проверила один адрес, где могла находиться пропавшая, и она действительно оказалась там. С ней все в порядке.