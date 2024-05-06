06.05.2024, 07:37
Пропавшая в Ида-Вирумаа женщина нашлась
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня утром полиция просила помощи в поиске пропавшей 65-летней Ирины из деревни Аа, волости Люганузе.
Сообщалось, что женщина вчера ушла из дома престарелых в деревне Аа и обратно не вернулась.
Полиция просила всех, кто видел женщину или знает ее местонахождение, сообщить об этом по номеру 112.
Вечером поступило сообщение о том, что полиция проверила один адрес, где могла находиться пропавшая, и она действительно оказалась там. С ней все в порядке.
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