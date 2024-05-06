06.05.2024, 07:37
Полиция разыскивает пропавшую в Ида-Вирумаа 65-летнюю Ирину
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Полиция просит помощи в поиске пропавшей 65-летней Ирины из деревни Аа, волости Люганузе.
Женщина вчера ушла из дома престарелых в деревне Аа и обратно не вернулась. Полиция проверила места, в которых могла находиться Ирина, но женщину так и не нашли.
Рост Ирины 165 см, она полного телосложения, у нее длинные каштановые волосы.
Полиция просит всех, кто видел женщину или знает ее местонахождение, сообщить об этом по номеру 112.
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