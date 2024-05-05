В чем причины проблем с сигналом GPS и каковы могут быть последствия?
Одна из самых обсуждаемых новостей уходящей недели - проблемы с сигналом GPS, которые привели к решению временно закрыть авиа-линию Хельсинки-Тарту. В чем причина этих помех и каковы могут быть их прямые и косвенные последствия, пишет rus.err.ee со ссылкой на „АК+„.
То, что в небе на Эстонией глушат сигнал GPS - уже давно не новость, пилоты замечали помехи еще с лета позапрошлого года. Однако в последнее время они почти не прекращаются, и не только на больших, но и на малых высотах, передает в воскресенье „Актуальная камера+„.
Сигнал GSP, в один голос говорят все - от ученых до политиков - глушит восточный сосед, главная версия - чтобы защитить свои военные и инфраструктурные объекты от атак украинских дронов. “Летающие над Эстонией самолеты сообщают, что качество приема сигнала GPS снизилось, и помехи исходят из-за восточной границы. Сейчас мы полагаем, что это побочный эффект, по нашей оценке, таким образом пытаются защититься от дронов“, - рассказал Эрко Кула из Департамента защиты прав потребителей и технадзора.
Однако министр иностранных дел Маргус Цахкна без всяких сомнений заявил: это - намеренная деятельность, которую нужно расценивать как гибридную атаку против Эстонии.
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