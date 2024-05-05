Кандидаты в Европарламент начали представлять избирателям партийные программы

Партия реформ считает, что успех стран Евросоюза напрямую зависит от обеспечения безопасности, а потому необходимо вкладываться в оборонную промышленность, сообщила в воскресенье новостная программа телеканала ETV+ „Актуальная камера“.

„Для этого нужен пост еврокомиссара по обороне, а также еврооблигации Европейского союза на сумму 100 млрд евро. К тому же Эстония как страна на восточной границе пострадала больше всего. Поэтому мы предлагаем, чтобы в сотрудничестве со Северным инвестиционным банком и Европейским банком развития мы бы гарантировали льготные кредиты компаниям в приграничных странах“, - рассказала кандидат от Партии реформ Йоко Алендер.

Партия Isamaa полагает, что в экономических вопросах на уровне Европы важно учитывать региональные особенности. Социал-демократы считают, что Евросоюз должен вновь стать конкурентоспособным на мировом уровне, а также избавиться от излишней бюрократии.

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