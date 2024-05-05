ФОТО | Пьяный мужчина спровоцировал аварию в Силламяэ. Водитель и пассажир бежали с места происшествия

За рулем Volvo был не имеющий водительских прав 48-летний мужчина, находившийся в тяжелой степени алкогольного опьянения. Автомобилем BMW управляла 23-летняя женщина, она была трезва, имеет водительские права.

Как сообщил порталу Delfi Департамент полиции и погранохраны, после столкновения мужчина, находившийся за рулем Volvo, покинул место происшествия вместе с пассажиром. Полицейские задержали водителя, пассажира не обнаружили.

В автомобиле BMW, кроме водителя, находились два пассажира. Скорая помощь осмотрела пострадавших на месте происшествия, никому из них госпитализация не потребовалась.

Точные обстоятельства происшествия выясняются.

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