На собрание квартирного товарищества вызвали скорую помощь и полицию: соседи кулаками решали, кто будет руководить КТ

О том, как проводятся общие собрания в квартирных товариществах и какая атмосфера на них царит, могут рассказать, наверное, многие. Тема эта неисчерпаема. Председатели квартирных товариществ, которых пригласило на подкаст издание Eesti Ekspress, рассказали немало интересного.

„Люди, которые взяли на себя задачу руководить квартирным товариществом, берут на себя ответственность за очень серьезное дело, которому они посвящают огромную часть своей жизни“, - сказал гость подкаста, председатель КТ по имени Микк. „Некоторые люди не очень понимают, что значит жить в многоквартирном доме“, - заметил он, добавив, что когда люди живут бок о бок, нужно помнить о том, что не следует делать того, что даже с небольшой долей вероятности может побеспокоить других, например, не стоит жарить шашлыки на балконе.