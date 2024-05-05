Голосование по вотуму недоверия Кристине Каллас пройдет в понедельник

Требование о выражении недоверия министру на этой неделе подписали 22 депутата. По оценке оппозиционных депутатов из фракции Центристской партии и EKRE, Каллас неспособна разрешить накопившиеся в системе образования кризисы.

Сама Кристина Каллас считает, что за вотумом недоверия скрывается желание Центристской партии затормозить переход на обучение на эстонском языке. Инициировать вотум недоверия правительству, премьер-министру или министру можно, если такое заявление подпишут не менее одной пятой депутатов Рийгикогу. Для выражения необходима поддержка как минимум 51 депутата.

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