Голосование по вотуму недоверия Кристине Каллас пройдет в понедельник(13)
Инициированное оппозиционными Консервативной народной партией и Центристской партией заявление о выражении недоверия министру образования и науки Кристине Каллас (Eesti 200) будет обсуждаться парламентом на заседании 6 мая, пишет rus.err.ee.
Требование о выражении недоверия министру на этой неделе подписали 22 депутата. По оценке оппозиционных депутатов из фракции Центристской партии и EKRE, Каллас неспособна разрешить накопившиеся в системе образования кризисы.
Сама Кристина Каллас считает, что за вотумом недоверия скрывается желание Центристской партии затормозить переход на обучение на эстонском языке. Инициировать вотум недоверия правительству, премьер-министру или министру можно, если такое заявление подпишут не менее одной пятой депутатов Рийгикогу. Для выражения необходима поддержка как минимум 51 депутата.
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