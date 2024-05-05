Головной офис Swedbank переезжает со столичной улицы Лийвалайа. Помещения в 25 000 м² обретут нового собственника

Swedbank принадлежит недвижимость на улице Лийвалайа, 8/12 в Таллинне, где, согласно строительному реестру, находится около 22 500 квадратных метров офисных площадей. Кроме того, банк арендует у концерна EKE помещения по улице Лиивалайа 14, где, согласно строительному реестру, расположено более 4 500 квадратных метров офисных площадей.

Как сказал руководитель отдела строительства и недвижимости Swedbank Тыну Лутс, в настоящее время сотрудники головного офиса банка работают в Таллинне в четырех разных местах, переезда объясняется необходимостью сосредоточить все расположенные в разных местах столицы подразделения банка (в которых работает почти 2 000 человек) в новом здании головного офиса в деловом квартале Артер.

„В новом 28-этажном здании созданы прекрасные условия для работы: учтены эргономика, мобильность и экологичность. Можно не сомневаться в том, что сегодня каждое новое здание более экологично, чем то, что было построено несколько десятилетий назад“, - сказал Тыну Лутс.

Зданию банка ищут нового собственника

Банк планирует в ближайшее время продать принадлежащее ему здание на улице Лийвалайа, 8/12. „Нам больше не нужны площади в здании по Лийвалайа 8/12, мы не планируем сдавать их в аренду. Мы намерены продать здание, процесс поиска покупателей уже идет“, - сказал Лутс.