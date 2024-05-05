ГРАФИК | Имеющимися на счету домохозяйств деньгами можно заткнуть почти 12 бюджетных дыр

В Эстонии все чаще говорят о том, что нужно сокращать расходы, брать кредиты, повышать налоги, словом, делать все, что необходимо для того, чтобы залатать дыру в бюджете, которая, по разным данным, составляет от 900 миллионов до 1,5 миллиарда евро. В то же время на банковских счетах домохозяйств накопилась рекордная сумма в 12 миллиардов евро, пишет издание Delfi Ärileht.