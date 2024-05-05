Экономика
05.05.2024, 11:20

ГРАФИК | Имеющимися на счету домохозяйств деньгами можно заткнуть почти 12 бюджетных дыр

 (43)
Население продолжает увеличивать свои сбережения, которыми можно было бы заткнуть бюджетную дыру.
Население продолжает увеличивать свои сбережения, которыми можно было бы заткнуть бюджетную дыру.
ФОТО: microstock3D | Shutterstock.com via PuzzlePix

В Эстонии все чаще говорят о том, что нужно сокращать расходы, брать кредиты, повышать налоги, словом, делать все, что необходимо для того, чтобы залатать дыру в бюджете, которая, по разным данным, составляет от 900 миллионов до 1,5 миллиарда евро. В то же время на банковских счетах домохозяйств накопилась рекордная сумма в 12 миллиардов евро, пишет издание Delfi Ärileht.

Если к 12 миллиардам евро прибавить накопления нерезидентов, то есть иностранцев, получится сумма, равная почти 15,5 миллиарда евро. Этих денег, если бы их можно было получить наличными, хватило бы не только на то, чтобы заткнуть дыру в бюджете, но и залатать выбоины на столичных дорогах.

Как сказал Тармо Улла, возглавляющий подразделение Swedbank по обслуживанию частных клиентов, сумма вкладов частных клиентов включает деньги на расчетных счетах, деньги на срочных и других счетах, средства на депозитах овернайт (когда деньги размещаются на одну ночь) и деньги на Rahakoguja („Накопителе“). Как уточнил Улла, отражены также все валюты. Вклады не включают другие инвестиции и такие сбережения, как деньги, например во II и III пенсионных ступенях, ценные бумаги и т. д.

Оставить комментарий Читать комментарии (43)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии