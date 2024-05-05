05.05.2024, 09:25
ФОТО | В ночь с субботы на воскресенье в храме Александра Невского прошло Пасхальное богослужение
В этом году православные христиане отмечают главный церковный праздник - Пасху, или Воскресение Христово, 5 мая. А в ночь с субботы на воскресенье в таллиннском православном соборе Александра Невского прошло Пасхальное богослужение, которое провел епископ Сергий.
Проповеди в главном православном храме страны в этот раз не было, епископ Сергий зачитал Евангелие на украинском языке.
Дата празднования Пасхи ежегодно исчисляется по лунно-солнечному календарю, при этом у католиков и православных, как правило, эти даты различаются, так как западные христиане используют григорианский календарь, а восточные - юлианский.
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