ФОТО | В ночь с субботы на воскресенье в храме Александра Невского прошло Пасхальное богослужение

Проповеди в главном православном храме страны в этот раз не было, епископ Сергий зачитал Евангелие на украинском языке.

Дата празднования Пасхи ежегодно исчисляется по лунно-солнечному календарю, при этом у католиков и православных, как правило, эти даты различаются, так как западные христиане используют григорианский календарь, а восточные - юлианский.

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