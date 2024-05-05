Опубликовано пасхальное послание митрополита Евгения, в нем он касается темы войны

„Много грехов в нашем мире происходит по причине того, что люди забывают об этой вечной жизни. Пытаясь лучше устроиться здесь на земле, забывая о вечности, люди готовы в борьбе за „лучшее место под Солнцем“ устраивать конфликты и войны, совершать любые преступления, подлости – как в глобальном, планетарном масштабе, так и в каждой, отдельно взятой семье“ - написал митрополит Евгений.

„Искренне надеюсь, что и в эту ночь вы все также ощутили отблески этого Царства. Хоть я сейчас и далеко от вас, но духом я с вами, и никакое расстояние не в силах разделить наше единство во Христе. И эту радость Христову, которая изобильно даётся нам в Пасхальную ночь, никто от нас не сможет отнять.

Хочется пожелать в этот святой праздник, чтобы радость о Христе воскресшем горела в наших сердцах и дальше. Чтобы она была тем светом, который освещает наш жизненный путь, наставляет на всякую праведность, помогает преодолевать невзгоды и искушения. И чтобы этим светом, этой радостью мы делились с теми людьми, которые этой радости ещё не знают“.

Полный текст послания можно прочитать здесь.

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