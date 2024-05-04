ЧП и криминал
04.05.2024, 18:26

ФОТО | В Харьюмаа горит торфяник, ведутся работы по тушению

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Delfi

Сегодня чуть позднее 15:00 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что горит производственная зона по добыче торфа Пенинги в волости Раасику, Харьюмаа.

По словам представителя Спасательного департамента, на данный момент огнем охвачено до 1,3 га торфяника.

Дальше пожар не распространился, но из-за сильного ветра работы по тушению затруднились.

Работы по тушению осуществляют профессиональные спасатели из Ассаку, Козе, Кехра, Ласнамяэ и Мууга, а также волонтеры-спасатели из Аэгвийду, Арукюла, Колга и Раэ.

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