04.05.2024, 18:26
ФОТО | В Харьюмаа горит торфяник, ведутся работы по тушению(1)
Сегодня чуть позднее 15:00 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что горит производственная зона по добыче торфа Пенинги в волости Раасику, Харьюмаа.
По словам представителя Спасательного департамента, на данный момент огнем охвачено до 1,3 га торфяника.
Дальше пожар не распространился, но из-за сильного ветра работы по тушению затруднились.
Работы по тушению осуществляют профессиональные спасатели из Ассаку, Козе, Кехра, Ласнамяэ и Мууга, а также волонтеры-спасатели из Аэгвийду, Арукюла, Колга и Раэ.