ЧП и криминал
04.05.2024, 15:10

Близ Раквере произошла авария, два человека доставлены в больницу

 
Delfi
Pilt on llustreeriv.
Pilt on llustreeriv.
ФОТО: Kenno Soo | Delfi Meedia

Сегодня днем в Ляэне-Вирумаа, недалеко от Раквере, столкнулись два автомобиля. Одно направление движения закрыто для движения.

Сегодня в 13:37 в Центр тревоги поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в поселке Пяйде волости Раквере, где на дороге Раквере-Хальяла столкнулись два автомобиля.

В обеих машинах находились только водители, скорая помощь отвезла их в больницу.

Точные обстоятельства происшествия уточняются.

На данный момент одно направление движения закрыто. Движение на месте аварии регулируется.

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