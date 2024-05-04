04.05.2024, 15:10
Близ Раквере произошла авария, два человека доставлены в больницу
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня днем в Ляэне-Вирумаа, недалеко от Раквере, столкнулись два автомобиля. Одно направление движения закрыто для движения.
Сегодня в 13:37 в Центр тревоги поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в поселке Пяйде волости Раквере, где на дороге Раквере-Хальяла столкнулись два автомобиля.
В обеих машинах находились только водители, скорая помощь отвезла их в больницу.
Точные обстоятельства происшествия уточняются.
На данный момент одно направление движения закрыто. Движение на месте аварии регулируется.