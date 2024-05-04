Зудящая угроза. Грозит ли Эстонии распространение чесотки?(2)
В начале марта эстонские СМИ сообщили, что в Финляндии зафиксирован рост заболеваемости чесоткой. За последние три года количество инфицированных в стране увеличилось в четыре раза, что позволило одному из финских изданий назвать ситуацию эпидемией. „МК-Эстония“ выяснила, как обстоят дела с чесоткой в Эстонии, стоит ли опасаться распространения инфекции и что делать, если заражение уже произошло.
В прошлом году в Финляндии было зарегистрировано предположительно 37 000 случаев чесотки. Однако цифра нуждается в уточнении, поскольку для лекарства от чесотки не нужен рецепт – значит, и учет инфицированных вести сложнее.
Как отмечает советник отдела эпидемиологии инфекционных заболеваний Департамента здоровья Ирина Донченко, по данным Финского института здравоохранения и социального обеспечения, за последнее десятилетие во многих европейских странах был рост заболеваемости чесоткой.
„По мнению финских врачей, в основном это связано с неэффективностью первичного лечения, – говорит Ирина Донченко. – Некоторые люди стыдятся, стараются скрывать и игнорировать болезнь. Это может означать, что заболевание также непреднамеренно передается близким людям“.
В Эстонии, по словам специалиста, отдельного учета случаев чесотки не ведут, и с 2013 года болезнь не подлежит обязательной регистрации.
„Если вспышка чесотки происходит в учреждении, например – в доме престарелых, и мы получаем информацию об этом, то проводим эпидемиологическое расследование для определения обстоятельств и источника инфекции. Также даем рекомендации для предотвращения распространения заболевания“, – поясняет специалист.
Еда для клеща
Причина болезни – многоклеточный микроскопический организм, чесоточный клещ Sarcoptes scabiei, который питается чешуйками отмершей кожи.
На поверхности паразит появляется только для спаривания, большую часть времени предпочитает жить в коже, прогрызая в ней ходы-туннели. При этом размер взрослой особи – примерно 0,1 мм.
После спаривания самцы чесоточного клеща умирают, а самки откладывают по 2-4 яйца в коже. Когда из личинок появляются новые паразиты, они внедряются в волосяные фолликулы и чешуйки эпидермиса. Период взросления – недолгий: через пару дней бывшие личинки уже готовы к спариванию.
Для человека вся эта страшная история воплощается в нестерпимый зуд, усиливающийся вечером и ночью.
Главные симптомы
„Чесоточные клещи могут жить до 72 часов вне кожи человека и без лечения – до 2 месяцев на человеке. Выживаемость клещей на фомитах (зараженных предметах – прим. ред.) частично зависит от окружающих условий: 36 часов – при комнатной температуре, до 17 дней в прохладных и влажных условиях“, – рассказывает врач Дигиклиники Confido Карина Иванова.
Она объясняет: „Чесотку обычно подозревают на основании типичной клинической картины. Диагноз можно подтвердить при обнаружении зудящих борозд или клещей. Обычно для этого требуется дерматоскоп, увеличительное стекло, стереомикроскоп или микроскоп“.
В бороздках и узелках чаще всего и обнаруживаются клещи.
По словам Ирины Донченко, у взрослых узелковая сыпь появляется на фалангах пальцев, кистях, локтях, животе, ягодицах и гениталиях у мужчин; голова и верхняя часть спины обычно свободны от поражений.
У маленьких детей сыпь может располагаться по всей коже, включая волосистую часть головы, лицо, ладони и стопы, и вокруг пупка на животе.
Еще более заразной разновидностью болезни является так называемая корковая, или норвежская чесотка. Это – тяжелое поражение, при котором количество клещей на коже в разы больше, чем при обычной чесотке.
„Эта форма может прогрессировать как генерализованный дерматит, характеризующийся образованием корковых узелков, бляшек на ладонях и стопах, а также по всему телу, включая область крупных складок, ягодицы, волосистую часть головы, – рассказывает Ирина Донченко. – Реже возникает псориазоподобная экзематозная сыпь и покраснение, а зуд может быть незначительным или отсутствовать“.
Как объясняет специалист, больные корковой чесоткой высокозаразны для всех членов семьи, а также для обслуживающего и лечащего их персонала, поскольку в коже больных обитает очень много клещей – сотни тысяч. При этом молодые особи дольше живут (вплоть до 7 дней), и риск заражения существует даже после кратковременного контакта.
Где и как заражаются чесоткой?
Долгое время бытовал стереотип, что чесоткой заболевают в основном люди с низким социальным статусом. Это не совсем так.
„Чесотка встречается у людей всех полов, возрастов, этнических групп и социально-экономических уровней“, – отмечает врач Карина Иванова.
При этом Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) констатирует: наиболее широко чесотка распространена в тропических районах с ограниченными ресурсами – уровни ее распространенности среди детей варьируются от 5% до 50% и часто встречаются повторные заражения.
Как пишет ВОЗ, тяжелое бремя чесотки и ее осложнений сопряжено с большими расходами для систем здравоохранения.
В странах с высоким уровнем дохода случаи заболевания возникают вспышками. В группе риска – дети, пожилые и люди с ослабленным иммунитетом.
По словам Карины Ивановой, также часто заражаются чесоткой женщины. И заболеть – достаточно легко.
„Контакт кожа к коже и скученность – основные факторы риска, – говорит врач. – Чесотка может передаваться даже при кратковременном контакте, в том числе – во многолюдных местах. Обычно для передачи клеща другому человеку требуется около 5–20 минут тесного контакта“.
Специалисты подчеркивают, что риск возникновения чесотки выше в учреждениях – больницах, домах престарелых, детских садах.
К дополнительным факторам риска, по словам доктора Ивановой, также относятся отсутствие постоянного места жительства, плохое питание и гигиена, деменция, социальная депривация.
Чем опасна болезнь и как ее лечить?
Заразный период длится до тех пор, пока лечение не уничтожит клещей и яйца, по словам Ирины Донченко – обычно после одного или двух курсов лечения (между курсами проходит одна неделя).
„Серьезных осложнений обычно не бывает, – говорит она. – Может возникнуть гнойное воспаление кожи“.
Но если болезнь протекает в благоприятных для нее условиях, например – в тропиках, то, по наблюдениям ВОЗ, кожная инфекция становится распространенным фактором развития заболеваний почек и, возможно, ревматической болезни сердца.
Терапия включает применение препаратов, которые уничтожают клещей и их яйца, а также облегчают симптомы болезни.
„Лечение нужно начать не позже чем через три дня после обнаружения и диагностики“, – подчеркивает Ирина Донченко.
Что делают при заражении чесоткой?
Изолируют зараженного до завершения лечения. При получении лечения людей изолируют на 24 часа с момента начала терапии.
Организуют профилактическое лечение для людей, ранее контактировавших с больным.
Защищают всех контактирующих с инфицированным (медработники, сиделки и т. д.), – они надевают одноразовый халат или одноразовый защитный фартук с перчатками, используют одноразовые перчатки.
Дезинфицируют предметы и одежду зараженного – в течение 48 часов до начала лечения они должны быть обеззаражены.
Стирают белье при высокой температуре – после установления диагноза все использованное постельное белье, включая наволочки, простыни, одеяла, покрывала, необходимо постирать при +60°C и выше (не менее 10 минут). Все использованные полотенца и мочалки должны быть выстираны. После окончания лечения все эти меры надо повторить.
Изолируют одежду больного – если ее отправляют домой с членом семьи, то рекомендуется хранить ее отдельно от других вещей дома, а перед стиркой обрабатывать в перчатках. Одежду и личные вещи в шкафах и ящиках, которые не использовались инфицированным человеком в течение предыдущей недели, не нужно стирать или дезинфицировать.
Дезинфицируют все нестираемые вещи (обувь, пальто и т. д.), которыми пользовался инфицированный человек в течение предыдущей недели – они должны быть отправлены в дезинфекционную камеру. Если нет такой возможности, нужно запечатать сухие вещи в пластиковый пакет и хранить при комнатной температуре в течение 7 дней. Если предметы влажные, их необходимо высушить перед тем, как убрать в пакет.
Выбрасывают личные открытые кремы, масла, жидкости зараженного человека. Личная косметика должна быть запечатана в пластиковый пакет, ее нужно хранить при комнатной температуре в течение 14 дней.
Держат дистанцию – инфицированный человек должен спать в отдельной кровати и иметь индивидуальные вещи (туалетные принадлежности, полотенца и т.д.).
Промывают все поверхности, включая пол, 2-процентным раствором пищевой соды, 10-процентным раствором уксуса или другим дезинфицирующим средством.