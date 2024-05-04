Зудящая угроза. Грозит ли Эстонии распространение чесотки?

„Чесоточные клещи могут жить до 72 часов вне кожи человека и без лечения – до 2 месяцев на человеке. Выживаемость клещей на фомитах (зараженных предметах – прим. ред.) частично зависит от окружающих условий: 36 часов – при комнатной температуре, до 17 дней в прохладных и влажных условиях“, – рассказывает врач Дигиклиники Confido Карина Иванова.

Для человека вся эта страшная история воплощается в нестерпимый зуд, усиливающийся вечером и ночью.

После спаривания самцы чесоточного клеща умирают, а самки откладывают по 2-4 яйца в коже. Когда из личинок появляются новые паразиты, они внедряются в волосяные фолликулы и чешуйки эпидермиса. Период взросления – недолгий: через пару дней бывшие личинки уже готовы к спариванию.

На поверхности паразит появляется только для спаривания, большую часть времени предпочитает жить в коже, прогрызая в ней ходы-туннели. При этом размер взрослой особи – примерно 0,1 мм.

„Если вспышка чесотки происходит в учреждении, например – в доме престарелых, и мы получаем информацию об этом, то проводим эпидемиологическое расследование для определения обстоятельств и источника инфекции. Также даем рекомендации для предотвращения распространения заболевания“, – поясняет специалист.

В Эстонии, по словам специалиста, отдельного учета случаев чесотки не ведут, и с 2013 года болезнь не подлежит обязательной регистрации.

„По мнению финских врачей, в основном это связано с неэффективностью первичного лечения, – говорит Ирина Донченко. – Некоторые люди стыдятся, стараются скрывать и игнорировать болезнь. Это может означать, что заболевание также непреднамеренно передается близким людям“.

Как отмечает советник отдела эпидемиологии инфекционных заболеваний Департамента здоровья Ирина Донченко, по данным Финского института здравоохранения и социального обеспечения, за последнее десятилетие во многих европейских странах был рост заболеваемости чесоткой.

В прошлом году в Финляндии было зарегистрировано предположительно 37 000 случаев чесотки. Однако цифра нуждается в уточнении, поскольку для лекарства от чесотки не нужен рецепт – значит, и учет инфицированных вести сложнее.

Она объясняет: „Чесотку обычно подозревают на основании типичной клинической картины. Диагноз можно подтвердить при обнаружении зудящих борозд или клещей. Обычно для этого требуется дерматоскоп, увеличительное стекло, стереомикроскоп или микроскоп“.

В бороздках и узелках чаще всего и обнаруживаются клещи.

По словам Ирины Донченко, у взрослых узелковая сыпь появляется на фалангах пальцев, кистях, локтях, животе, ягодицах и гениталиях у мужчин; голова и верхняя часть спины обычно свободны от поражений.

У маленьких детей сыпь может располагаться по всей коже, включая волосистую часть головы, лицо, ладони и стопы, и вокруг пупка на животе.

Еще более заразной разновидностью болезни является так называемая корковая, или норвежская чесотка. Это – тяжелое поражение, при котором количество клещей на коже в разы больше, чем при обычной чесотке.

„Эта форма может прогрессировать как генерализованный дерматит, характеризующийся образованием корковых узелков, бляшек на ладонях и стопах, а также по всему телу, включая область крупных складок, ягодицы, волосистую часть головы, – рассказывает Ирина Донченко. – Реже возникает псориазоподобная экзематозная сыпь и покраснение, а зуд может быть незначительным или отсутствовать“.

Как объясняет специалист, больные корковой чесоткой высокозаразны для всех членов семьи, а также для обслуживающего и лечащего их персонала, поскольку в коже больных обитает очень много клещей – сотни тысяч. При этом молодые особи дольше живут (вплоть до 7 дней), и риск заражения существует даже после кратковременного контакта.

Где и как заражаются чесоткой?

Долгое время бытовал стереотип, что чесоткой заболевают в основном люди с низким социальным статусом. Это не совсем так.

„Чесотка встречается у людей всех полов, возрастов, этнических групп и социально-экономических уровней“, – отмечает врач Карина Иванова.