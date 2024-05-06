„Тхэквондо – это уважение и самообладание“. Чемпионка Европы и многократная чемпионка Эстонии Илона Узлова рассказала о секретах побед

– Илона, как правильно пишется название вашего вида спорта на русском языке? Вариантов я встречал несколько – какой из них правильный?

– Сегодня рекомендуемое написание – тхэквондо. В четвертом издании „Русского орфографического словаря“ под редакцией В.В.Лопатина и О.Е.Ивановой 2012 года были даны 2 варианта: тхэквондо и таеквондо. В дальнейшем филологи приняли решение оставить только вариант тхэквондо.

Наставник на всю жизнь

– Вас в секцию тхэквондо привел отец и предложил продолжить династию или вам самой понравился этот вид спорта?

– Я очень благодарна отцу за поддержку и веру в меня. Помню, была еще совсем ребенком, когда отец брал меня с собой на тренировки восточных единоборств. Так, своим примером он привил мне любовь и интерес к спорту. В возрасте 6 лет меня привели на балет, как и положено девочкам. Но не всем же девочкам быть Золушками и принцессами! Я увлекалась баскетболом, стритболом, катанием на скейтборде. Ближе к 12 годам любовь к восточным единоборствам одержала верх, и я стала заниматься тхэквондо.

Моим первым тренером был Андрей Парфенюк. Поднабравшись опыта и получив свой первый разряд в тхэквондо, я перешла в старшую группу и продолжила заниматься уже под руководством Михаила Кылварта, который и стал моим наставником на всю спортивную жизнь.

– Считается, что в восточных единоборствах главными являются не только навыки и физическая подготовка, но и психология. Как вы оцените важность моральной – точнее, духовной! – составляющей в этом виде спорта?

– Об этом можно говорить очень много. В тхэквондо есть пять основных принципов: вежливость, честность, терпение, самообладание и непоколебимость духа. И я полностью согласна с тем, что без этого не может быть хороших результатов на соревнованиях.

Помните, как это было в известном фильме 2010 года „Каратэ-пацан“ (The Karate Kid) режиссера Харольда Цварта с Джеки Чаном в главной роли? В первую очередь – уважение и самообладание, а потом уже все остальное. Это основа основ.