„Тхэквондо – это уважение и самообладание“. Чемпионка Европы и многократная чемпионка Эстонии Илона Узлова рассказала о секретах побед
С 15 по 22 апреля в Словении пройдет xемпионат Европы по тхэквондо ИТФ. Туда из Эстонии поехала делегация из 39 человек, в том числе чемпионка Европы, многократная чемпионка Эстонии, бронзовая медалистка Всемирных игр боевых искусств и генеральный секретарь Союза тхэквондо Эстонии Илона Узлова, пишет „МК-Эстония“.
– Илона, как правильно пишется название вашего вида спорта на русском языке? Вариантов я встречал несколько – какой из них правильный?
– Сегодня рекомендуемое написание – тхэквондо. В четвертом издании „Русского орфографического словаря“ под редакцией В.В.Лопатина и О.Е.Ивановой 2012 года были даны 2 варианта: тхэквондо и таеквондо. В дальнейшем филологи приняли решение оставить только вариант тхэквондо.
Наставник на всю жизнь
– Вас в секцию тхэквондо привел отец и предложил продолжить династию или вам самой понравился этот вид спорта?
– Я очень благодарна отцу за поддержку и веру в меня. Помню, была еще совсем ребенком, когда отец брал меня с собой на тренировки восточных единоборств. Так, своим примером он привил мне любовь и интерес к спорту. В возрасте 6 лет меня привели на балет, как и положено девочкам. Но не всем же девочкам быть Золушками и принцессами! Я увлекалась баскетболом, стритболом, катанием на скейтборде. Ближе к 12 годам любовь к восточным единоборствам одержала верх, и я стала заниматься тхэквондо.
Моим первым тренером был Андрей Парфенюк. Поднабравшись опыта и получив свой первый разряд в тхэквондо, я перешла в старшую группу и продолжила заниматься уже под руководством Михаила Кылварта, который и стал моим наставником на всю спортивную жизнь.
– Считается, что в восточных единоборствах главными являются не только навыки и физическая подготовка, но и психология. Как вы оцените важность моральной – точнее, духовной! – составляющей в этом виде спорта?
– Об этом можно говорить очень много. В тхэквондо есть пять основных принципов: вежливость, честность, терпение, самообладание и непоколебимость духа. И я полностью согласна с тем, что без этого не может быть хороших результатов на соревнованиях.
Помните, как это было в известном фильме 2010 года „Каратэ-пацан“ (The Karate Kid) режиссера Харольда Цварта с Джеки Чаном в главной роли? В первую очередь – уважение и самообладание, а потом уже все остальное. Это основа основ.
– Вы организовывали курсы для женщин, на которых предлагали за 16 часов обучить противостоять нападению. Насколько удачно прошло обучение?
– Было время, когда Эстонский союз тхэквондо предлагал курсы самообороны для женщин. Программа была интересной, практичной и рассчитанной на человека, который далек от спорта. Полученные навыки прежде всего повлияли на чувство уверенности участниц в своих возможностях, на понимание ситуации и то, как при этом необходимо себя вести.
Найти себя настоящего
– Вы еще и представитель объединения национальных меньшинств „Лира“. В чем заключаются ваши функции?
– Да, последние несколько лет я являюсь руководителем международного объединения национально-культурных обществ „Лира“, которое было образовано в 1993 году. Более 25 лет объединение развивалось и крепло под руководством г-жи Лидии Кылварт.
Основной целью объединения является сохранение этнической идентичности, развитие языков и культур национальных меньшинств, содействие диалогу, взаимопониманию и толерантности между людьми разных национальностей, проживающими в Эстонии. На сегодняшний день под крылом „Лиры“ работает 41 организация, представители 15 национальностей.
– В одном из ваших интервью я услышал мысль, что человек – хозяин своего настроения. Как он себя поведет, проснувшись, так у него и день сложится. А если расширить рамки вопроса о настроении дня на всю жизнь человека, то как правильно себя в ней позиционировать?
– Мне очень нравится одна старая шутка: „Где мы? – К черту подробности! Кто мы?“ Я не скажу вам, как правильно позиционировать себя в этой жизни. Тут каждый принимает решение сам. Но, опираясь на свой опыт, я понимаю, насколько важно найти себя настоящего, вовремя услышать себя, уметь честно вести диалог.
– Оптимизм – это наше все? Как заставлять себя ощущать и излучать позитивные эмоции? Ведь не все способны настроиться на позитивную волну. Можно ли человеку самому побороть эту свою слабость или нужна помощь со стороны?
– Мы можем достигнуть высокого уровня самообладания, но нам не заменить то, что мы чувствуем. Невозможно искусственно излучать позитивные эмоции. Тут сразу всплывает образ Константина Станиславского с известной фразой: „Не верю!“
Я думаю, что для каждого человека очень важно иметь возможность теплого и душевного общения. Будет ли это родной человек, хороший знакомый, священнослужитель или психолог – личный выбор каждого. Лишь бы такая возможность была и человек не оставался в одиночестве со своими мыслями, чувствами.
Человеку жизненно важно быть услышанным, быть интересным, быть нужным! Я придерживаюсь мнения, что человек изначально является командным игроком. Все перемены внутри себя переживаются менее болезненно, если рядом есть поддержка со стороны и желание стать чуточку лучше себя самого вчерашнего.
– На вашей странице Facebook есть девиз: „Человек созревает тогда, когда негатив от поступков других уже не может погасить в нем любви к людям“. Это призыв ко всеобщему гуманизму?
– Это то состояние, которого хотелось бы достичь. Служит мне постоянным напоминанием и маячком. Мотивирует работать над собой еще больше.
Хотелось бы добавить слова Архимандрита Иоанна (Крестъянкина), которые раскрывают и дополняют данный девиз: „Прости меня, Господи, смягчи мое сердце и научи меня смотреть не за тем, как ко мне люди относятся, а за тем, как я к людям отношусь. И если они относятся враждебно, внуши мне, Господи, платить им любовию и добром и молиться о них!“
Счастье любит тишину
– Вы наверняка много поездили по планете. Что вас особенно удивило и впечатлило? Что из увиденного заставило подумать: „Эх, жаль, у нас нет такого!“ И какие увиденные вещи и события заставили гордиться: „А у нас в Эстонии это лучше“?
– Благодаря спорту мне удалось побывать в Северной Корее, Австралии, Казахстане и многих других странах. Посещая различные места, с большим интересом знакомлюсь с национальной культурой, обычаями, людьми. Каждый раз хочется свернуть с туристических маршрутов и посмотреть на „настоящую“ жизнь. У каждой страны своя красота и привлекательность, свои сложности.
Мне удалось заметить, что во всех местах, которые я посетила, семья и любовь очень важны для людей. У всех есть яркое желание любить и быть любимым, иметь семью, получить хорошее образование и жить в мире. В мире с собой, с природой и окружением.
Эстония для меня является домом. Я тут родилась. И, как известно, дома всегда лучше. Не без сложностей, но и это поправимо. Вопрос лишь времени и желания что-то менять. А так – дом есть дом. Уверена, что моя душа не зря выбрала именно это место для рождения.
– Можно спросить про вашу семью?
– Можно, но счастье любит тишину. Поэтому я предпочитаю не затрагивать эту тему.
– Что делает вас счастливой?
– Я часто слышу фразы вроде „Вот похудею и буду счастлива“ или „Когда куплю последнюю модель телефона, стану счастливой“. Не спорю, достижение поставленной цели приносит радость, но не счастье. Счастье внутри нас!
Я счастлива иметь возможность общаться с большим количеством людей. Бог наградил меня двумя вещами: чувством юмора и интересными людьми, которые приходят в мою жизнь.